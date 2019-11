Breve tregua, poi torna la neve

LOCARNO - Dopo una breve tregua dalle precipitazioni - che proseguirà anche nella giornata di oggi, portando qualche raggio di sole sopra il Ticino -, la neve pare del tutto intenzionata a fare il proprio ritorno nella seconda metà di questa settimana. Nelle giornate di giovedì e venerdì, MeteoSvizzera prevede infatti una possibile allerta di grado 3 (pericolo marcato) su tutto il territorio cantonale.

Il limite delle nevicate, secondo quanto riportato nel bollettino meteo, scenderà fino ai 500-600 metri, con accumuli di 5-15 centimetri sopra gli 800 metri e compresi fra 30 centimetri e mezzo metro sopra i 1200 metri d’altitudine.

È ancora presto invece per pronunciarsi con sicurezza su quanto ci attende nel corso del fine settimana. Da un lato le nuvole sono confermate, ma in previsione i termometri dovrebbero segnare qualche grado in più, riportando il limite delle nevicate sopra i 1000 metri di altitudine. Nel dubbio però, meglio prendere comunque l'appuntamento per tempo con il gommista.