Ecco i 132 neolaureati in economia all'USI

LUGANO - Oggi pomeriggio all'Usi di Lugano sono stati consegnati 132 diplomi di Bachelor e Master agli studenti della Facoltà di Scienze economiche. In totale sono 12 le nazionalità rappresentate dagli studenti. Il primo ad accogliere gli studenti nell'Aula Magna, accompagnati da amici e parenti, è stato il rettore dell'Usi Boas Erez: «Questo è un momento di festa per tutti voi. Ringrazio le famiglie e i colleghi per la fiducia riposta nell'ateneo».

La parola è poi passata al decano della facoltà, Gianluca Colombo. «Lo studio e la vita lavorativa sono come la ricetta della polenta, dove il tempismo è fondamentale: la farina deve essere aggiunta appena l'acqua freme, altrimenti si formano i grumi. E non bisogna nemmeno avere troppa fretta». Colombo ha anche rivolto delle domande agli studenti: "Avete cambiato idea durante gli studi? Siete diventati più critici? Tranquilli non è un esame, ma pensateci".

Prima della consegna, due ex studenti hanno preso la parola, e dopo aver illustrato la loro carriera hanno incoraggiato i diplomati. La prima ad esprimersi è stata Cecilia Aquila, CFO presso il Cardiocentro Ticino (Bachelor in Scienze economiche nel 2010, Master in Banking & Finance nel 2012 e PhD in Economia nel 2018); e Giordano Macchi, vicedirettore della Divisione delle contribuzioni presso l’Amministrazione cantonale (Laurea quadriennale in Scienze economiche nel 2000).

Dopo la consegna dei 62 diplomi di Bachelor, dove gli studenti sono stati chiamati uno alla volta, sono stati consegnati i premi, cominciando da quello dell’Associazione Bancaria Ticinese, consegnato dal Direttore dell’ABT Franco Citterio, per la miglior media Bachelor a Nicola Rossini e per quella Master a Ludovica Marcotti. In seguito, il Premio EFG Pietro Balestra per le materie quantitative, consegnato dal Responsabile Private Banking Sopraceneri di EFG e docente di matematica all’USI Roberto Ferretti, a Elia Degiorgi, e il Premio ASQ per la miglior tesi nel Master in Management, consegnato da Francisco Caratti e Emanuele Pizzati, risp. Vicepresidente e Responsabile sviluppo e cooperazioni dell’Associazione svizzera dei quadri, a Mariya Andreeva ed Eva Parietti.

Prima della consegna dei diplomi di Master (70), è stata presentata un’ulteriore testimonianza di Michele Campagna, alumno USI (Bachelor in Scienze economiche nel 2009) e attuale Direttore del Football Club Lugano.

Infine una breve relazione di Silvia Invrea, responsabile del Servizio alumni dell’USI, che si è rivolta ai neolaureati sul tema della comunità e dei servizi loro offerti dall’USI dopo la laurea.

Ecco l'elenco di tutti i diplomati:

Tipress