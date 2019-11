Olio sull'A2, ritardi verso sud

LUGANO - Se state rientrando a casa e vi trovate nel Sottoceneri, vi dovrete armare di pazienza. In particolare lungo l'autostrada A2 tra Lugano e Chiasso, in direzione sud. Prima della galleria di San Nicolao il traffico è fortemente congestionato, come indica il TCS. Mentre alla frontiera di Chiasso-Brogeda si sono formati tre chilometri di coda per la presenza di olio sulla strada, con attese previste di venti minuti.

Il traffico è rallentato anche sulle strade cantonali tra Gravesano e Ponte Tresa, e tra Figino e Paradiso. Come pure sul collegamento stradale Neggio-Magliaso.

Lungo l'A13 sta invece cadendo la neve. Per questo motivo tra Thusis Sud e il raccordo di Bellinzona Nord l'autostrada è chiusa ai mezzi pesanti in entrambe le direzioni.