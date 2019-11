Il viaggio per salvare l’umanità porta a Bellinzona

BELLINZONA - Il prossimo 10 e 11 gennaio Music on Ice compie 10 anni. E lo fa in grande, con un’edizione carica di novità e di sorprese.

«Un evento unico» - Il saluto del Municipio di Bellinzona, con il tramite del municipale Mario Minotti, ha fatto gli auguri per il decimo anniversario della manifestazione. «Ci lasceremo sorprendere con tutto quello che inventerete con questo evento». Un appuntamento che negli anni ha saputo sempre rinnovarsi, ha sottolineato Minotti, «e siamo contenti del risultato ottenuto» ha aggiunto. Il neo direttore di Bellinzona Sport Andrea Laffranchini ha aggiunto: «Un evento unico, creato esclusivamente per la nostra città, che per tre mesi fa parlare di Bellinzona tutto il mondo del pattinaggio». Music on Ice, unico Galà al mondo a raccontare una storia, vanta oltre un milione di visualizzazioni sul web e ha saputo collezionare più di 30mila spettatori in questi 10 anni.

“Exodos” - Il tema di quest’anno è “Exodos”, storia «ricca, attuale e interessante»: il termine greco significa infatti “Esilio” e sarà un viaggio alla ricerca di un mondo migliore, una sfida contro una natura ostile e una lotta senza esclusione di colpi per la rinascita. «Una fiamma brucia sul ghiaccio, dei canti riecheggiano nella valle, Music on Ice chiama a raccolta...» e artisti e pattinatori rispondono. Sul ghiaccio scenderanno, oltre all’ideatore e produttore Laurent Tobel, vecchie conoscenze del pubblico bellinzonese come Maurizio Margaglio, Samuel Contesti e Jozef Sabovcik, che hanno sempre preso parte al Gala. A questi si aggiungono Stéphane Lambiel, il suo allievo Deniss Vasiljevs, Eliska Brezinova, le coppie formate da Annette Dytrt e Yannick Bonheur, da Juulia Turkkila e Matthias Versluis e da Elena Leonova e Andrej Khvalko. Il salto mortale tornerà a Bellinzona con il campione statunitense Ryan Bradley. «Siamo molto contenti quest’anno di avere questa bravissima atleta svizzera che si chiama Kimmy Repond, che speriamo possa vincere tante medaglie in futuro» ha spiegato Tobel.

Note raddoppiate - Il lato musicale quest’anno raddoppia: oltre alla confermata Scilla Hess ci sarà anche Sebalter, presente alla conferenza stampa. «Il ghiaccio, il freddo e l’inverno sono l’habitat che mi spinge a creare» ha dichiarato il cantautore bellinzonese, che ha deciso di accettare l’invito e giocare in casa. «È bellissimo esserci non solo da spettatore, ma da partecipante attivo».

Tra le novità dell’anno prossimo è in programma un progetto editoriale a firma Music on Ice, ha aggiunto Laurent Carsana. Il main sponsor della manifestazione è Raiffeisen, che offre l’occasione di far conoscere questo evento anche al di fuori dai confini del Ticino.

Gli show inizieranno alle 20.15, l’apertura delle porte è fissata a un’ora prima. Due le categorie di prezzi, più la creazione della Tribuna Famiglia «perché vogliamo vedere molti più bambini sugli spalti» ha aggiunto Tobel. Semplificata anche l’offerta del Parterre VIP, con tavoli da 2 e 4 (quelli da 6 sono già andati sold out) non prenotabili sul web e con vari privilegi, come la possibilità d’incontrare gli artisti alla fine dello spettacolo.

Prevendita su Biglietteria.ch e presso i punti vendita Manor, Centro Sportivo Bellinzona, Ente Turismo Bellinzona, Inclusione Andicap Ticino, Libreria Leggere, Apollo e Soldini SA. Tio e 20 Minuti sono media partner di Music on Ice.