Scooterista centra lo spartitraffico e si ferisce in modo grave

COLDRERIO - Grave incidente della circolazione a Coldrerio sulla strada cantonale all'altezza del distributore Eni. Come riporta Rescue Media, uno scooterista ha centrato uno spartitraffico ferendosi in modo grave. È stato trasportato con urgenza mediante elicottero al centro di traumatologia dell'Ospedale Civico di Lugano.

L'ncidente è avvenuto intorno all 19. Come segnala il TCS, la strada cantonale tra Mendrisio e Coldrerio è chiusa in entrambe le direzioni. L'interruzione va dalle scuole medie di Mendrisio alla prima rotonda in centro Coldrerio.

Stando alle prime informazioni, lo sventurato circolava a bordo di uno scooter immatricolato in Ticino quando, per motivi da stabilire, ha centrato in pieno lo spartitraffico posto al centro della careggiata. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del SAM che, vista la gravità delle lesioni, hanno richiesto l'intervento della REGA.

Rescue Media