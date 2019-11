La svolta verde delle gite di maturità

Partire in treno Caricamento in corso ... Vacanze o gita di maturità: la prossima volta parto in... aereo treno bus auto [{"keyQ":"q_2a436c"}] Vota Risultati Vacanze o gita di maturità: la prossima volta parto in... aereo 46% (116 voti) 46% treno 38% (96 voti) 38% bus 3% (7 voti) 3% auto 13% (32 voti) 13% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1402222,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"905164","title":"Partire in treno","questions":{"q_2a436c":{"a":{"a_r6ehxf":"aereo","a_xfstnx":"treno","a_muzuz8":"bus","a_ico4p":"auto"},"q":"Vacanze o gita di maturità: la prossima volta parto in...","t":"0"}}}

LUGANO - Un viaggio in treno di circa undici ore invece di un volo lungo poco più di un’ora e mezza (senza contare il tempo per la trasferta per e dall’aeroporto): le gite di maturità ticinesi sono sempre più sostenibili. Come nel caso delle quarte del Liceo di Lugano 2 (LiLu2) e del Liceo di Bellinzona (LiBe), che di recente hanno raggiunto Berlino su rotaia. «Una scelta frutto di una discussione costruttiva degli allievi, tra di loro e con i loro docenti» ci spiega Michea Simona, direttore del LiLu2.

Per gli studenti dell'istituto luganese si è trattato di una risposta a una sollecitazione della direzione, «che chiedeva loro di riflettere sulla coerenza della partecipazione di molti iscritti del nostro istituto agli “scioperi per il clima” con l’opzione di prendere l’aereo per la gita di maturità». Da qui la decisione di dedicare al viaggio una mezza giornata in più, sia all’andata che al ritorno. «Una decisione - ci dice ancora Simona - che gli studenti hanno voluto interpretare come un contributo fattivo e consapevole contro i cambiamenti climatici».

In tre dei cinque licei ticinesi, le gite di maturità dell’attuale anno scolastico hanno avuto luogo la settimana prima delle vacanze dei morti. Ed effettivamente la maggior parte delle quarte è partita in treno o bus (sedici classi su venticinque). «L’istituto è sensibile alle problematiche legate all’impatto climatico dei trasporti, pertanto compatibilmente con le esigenze logistiche ed economiche, privilegia il viaggio in treno» afferma, per esempio, Omar Gianora, direttore del LiBe.

Le destinazioni - La destinazione più lontana raggiunta in treno è, appunto, Berlino (LiLu2 e LiBe). Tra le altre si contano Monaco di Baviera, la Toscana, Roma e Napoli. Le classi che hanno preso l’aereo sono invece state, tra le altre, a Edimburgo e a Budapest. Nei vari istituti si punta comunque a scegliere destinazioni che abbiano un interesse culturale e didattico. «Di regola - osserva Simona - sono esclusi i progetti che concernono le destinazione a grande impatto turistico». Così anche al Liceo di Lugano 1, come ci dice la direttrice Valeria Doratiotto Prinsi: «La scelta di mete culturali ha sposato la causa ecologista».

Per trasferte ecologiche - Al Liceo di Locarno, dove le gita di maturità sono in programma per la prossima primavera, si punta tutto sull’ambiente: lo scorso anno l’Assemblea degli studenti e il Collegio dei docenti hanno infatti preso la decisione congiunta di vietare le trasferte in aereo, come ci conferma il direttore Fulvio Cavallini. Già da tempo, comunque, la filosofia dell'istituto prevede che per ragioni ambientali, finanziarie e di sicurezza i viaggi avvengano in bus o in treno.

Una commissione ambientale - Anche al Liceo di Mendrisio le gite di maturità avranno luogo la prossima primavera. E pur essendoci libertà per la scelta della destinazione, prossimamente l’istituto tratterà la questione climatica, come ci fa sapere il direttore Alberto Martinelli. «È un tema che non si limita soltanto alle gite - sottolinea - ma che riguarda pure tanti piccoli gesti quotidiani che la comunità scolastica può intraprendere». Su questo fronte, all’istituto di Mendrisio è anche attiva la commissione studentesca EcoLiMe che promuove azioni dirette in ambito ambientale.