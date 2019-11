Elezioni federali, spuntano 60 buste "dimenticate"

BELLINZONA - Ben 60 buste di trasmissione, consegnate in un unico quartiere, rimaste erroneamente escluse dalle operazioni di spoglio delle elezioni federali del 20 ottobre scorso. Accade a Bellinzona.

La Città, informata ieri dai suoi servizi dell'increscioso errore, riferisce oggi dell'accaduto e sottolinea di aver immediatamente avvertito del fatto la Cancelleria dello Stato ed in parallelo avviato un’inchiesta per appurare le ragioni per cui nel quartiere in questione le buste non siano state inserite nei trasporti al punto di spoglio centralizzato, che era stato organizzato a Palazzo Civico.

Il Municipio ha inoltre disposto che la procedura di prelievo e trasmissione delle buste di voto sarà sottoposta ad una ulteriore verifica affinché siano esclusi in futuro accadimenti quali quello appena a verificatosi.

Spoglio aggiuntivo - Il Consiglio di Stato, quale Ufficio cantonale di accertamento, ha preso atto dell’informazione e ordinato – d’intesa con la Cancelleria federale – uno spoglio supplementare, che assicurerà la corretta espressione del voto delle cittadine e dei cittadini.

Numero non sufficiente a modificare la ripartizione dei seggi - Per quanto riguarda l’eventualità di un’alterazione dei risultati, la Cancelleria dello Stato precisa che il numero delle schede rinvenute non sarà sufficiente per modificare la ripartizione dei seggi in Consiglio nazionale, i nominativi delle elette e degli eletti al Consiglio nazionale, e delle candidature ammesse al turno di ballottaggio del Consiglio degli Stati.

Il Consiglio di Stato pubblicherà sul Foglio ufficiale di martedì 12 novembre 2019 i risultati aggiornati delle elezioni federali del 20 ottobre 2019.