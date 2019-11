L’Alto Ticino sotto la neve, code e disagi sull’A2

AIROLO - Era annunciata ed è puntualmente arrivata. La prima neve a “basse quote” di questo autunno ha imbiancato nelle scorse ore le regioni dell’Alto Ticino, portando però con sé anche la consueta buona dose di disagi.

Se da un lato infatti qualcuno potrà godersi una passeggiata tra i paesaggi immacolati della Valle Bedretto - come ci mostra il filmato inviato da un lettore in redazione questa mattina -, dall’altro quelle stesse precipitazioni stanno mettendo in difficoltà gli automobilisti.

Sull’A2 in particolare si registrano forti problemi al traffico tra Quinto e Airolo in entrambe le direzioni. I disagi però non mancano neanche al portale nord del San Gottardo. Sul tratto tra Erstfeld e Amsteg sono segnalate chiusure intermedie a causa di alcuni autocarri bloccati dalla neve.

Allerta meteo - MeteoSvizzera ha diramato ieri un'allerta meteo di livello 3 valida su quasi tutti i distretti del Sopraceneri - escluso solamente quello di Bellinzona, per il quale è stato emesso un avviso di livello 2 - segnalando il limite delle nevicate fino a 800 metri. L'allerta resterà in vigore fino alle 18 di questo pomeriggio.

AGGIORNAMENTO 13.50: La galleria del San Gottardo è stata chiusa alle 13 a causa della neve. La riapertura, ha confermato la Polizia cantonale, è avvenuta circa 45 minuti dopo.

Webcam A2