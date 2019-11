La scelta del lavoro non si ferma al genere

BELLINZONA - Una giornata per scoprire i lavori tradizionalmente svolti dal sesso opposto. Anche quest'anno si terrà "Nuovo Futuro", prevista il 14 novembre per promuovere in giovane età le pari opportunità fra i sessi nelle scelte professionali e nei progetti di vita. Numerosi enti e aziende della Svizzera italiana apriranno le loro porte per accogliere giovani talenti interessati a scoprire il mondo del lavoro indipendentemente da ruoli di genere stereotipati. Le ragazze e i ragazzi di 2° e 3° media potranno sperimentare per un giorno un mestiere che non avevano preso in considerazione.

Professioni "atipiche" - È costantemente in crescita, seppur lentamente, il numero di giovani donne e uomini che sceglie una professione atipica dal punto di vista di genere. La percentuale di donne che ha intrapreso uno studio nella tecnica e nell’informatica è infatti aumentata dal 4% nel 2000 al 12% nel 2018. Allo stesso modo, la quota di uomini che ha scelto uno studio nell’ambito della socialità è cresciuta dal 2% (2000) al 15% (2017). Si tratta di uno sviluppo positivo per il mondo del lavoro che può così attirare una manodopera diversificata avvalendosi delle potenzialità e dei talenti di entrambi i sessi. Una crescita positiva anche per Nuovo Futuro che da 19 anni si impegna affinché vi sia una maggiore parità nelle scelte formative e professionali delle ragazze e dei ragazzi.

Donne poliziotte e direttrici - Quest’anno la Giornata Nuovo Futuro introduce alcune novità. In particolare propone alle ragazze di partecipare a “Una giornata da poliziotta” durante la quale le studentesse incontreranno alcune poliziotte che presenteranno i diversi servizi e percorsi di carriera in polizia e svolgeranno una visita alla Sezione specialistica Cinofila. Nuovo Futuro introduce inoltre “Una giornata da direttrice” per promuovere la leadership femminile e permettere alle studentesse di incontrare direttrici di importanti aziende della Svizzera italiana e vedere come si dirige un’azienda e come si gestisce il personale. L’obiettivo è che queste donne possano rappresentare un modello da seguire per le giovani, che sono così incoraggiate a pensare al loro futuro professionale.

Fiori e botanica per i ragazzi - Per i ragazzi invece Nuovo Futuro propone “Una giornata da fiorista” per permettere agli studenti di scoprire il mondo della botanica e delle composizioni floreali, combinando abilità manuali e creatività. I ragazzi potranno inoltre scoprire le professioni negli ambiti socio-sanitari e educativi.

Per maggiori informazioni sulla giornata nazionale Nuovo Futuro è possibile consultare il sito www.nuovofuturo.ch. La Giornata Nuovo Futuro è organizzata dalla coordinatrice del progetto per la Svizzera italiana, Barbara Rossi, in collaborazione con la Delegata per le pari opportunità e con gli Uffici dell’orientamento scolastico e professionale e dell’insegnamento medio.

Cancelleria comunale