Artioli: «Un parco verde vicino alla villa»

LUGANO - L’ex banca torna “casa”, o meglio Palazzo. Il Municipio ha infatti concesso ieri la licenza edilizia all’imprenditore Stefano Artioli per trasformare l’ex sede della Banca nazionale svizzera, in via Canova, nella propria abitazione.

La decisione non ci viene confermata dal titolare del Dicastero dello sviluppo territoriale. Ma nemmeno smentita. «Non vogliamo sottacere nulla, ma è una procedura privata. Non sarebbe corretto dire come è andata» dice Angelo Jelmini. Lasciando però chiaramente intendere che la richiesta di cambiamento, da uso amministrativo a uso abitativo monofamiliare, «senza particolari grossi interventi, non era niente di problematico». Si limita a dire Jelmini.

A raccontare qualcosa di più sull’operazione immobiliare è, invece, lo stesso Artioli: «L’intenzione - spiega - è quella di riportare la villa allo stato originale di quanto venne costruita nel 1820. L’acquisto è stato fatto con l’idea di preservare questo patrimonio. Uno degli ultimi edifici di quell’epoca sopravvissuti in centro». Questo per il Palazzo in sé, attorno Artioli intende decementificare, creando «un bel parco verde».