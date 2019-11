Una notte per raccontare ai bambini i loro diritti

BELLINZONA - “Abbiamo anche dei diritti!”: nell’anno in cui si celebrano i trent’anni della Convenzione sui Diritti dell’infanzia, domani 8 novembre la Notte del racconto li celebra… narrandoli ai bambini di tutta la Svizzera (e soltanto al sud delle Alpi sono attesi oltre quattordicimila partecipanti). È un tema importante e complesso, che può però essere affrontato con semplicità grazie a diverse pubblicazioni adatte ai più piccoli.

«Il principale dono che si fa ai bambini è la lettura ad alta voce, prendendosi il tempo per loro. E attraverso racconti indirizzati alla loro fascia d’età, si riesce a parlare anche di tematiche serie e far passare messaggi che dovrebbero essere acquisiti, ma che purtroppo non sempre lo sono» ci dice Fosca Garattini, direttrice dell’Istituto svizzero media e ragazzi Ticino e Grigioni italiano, che promuove l’evento in collaborazione con Bibliomedia. Ogni bambino è diverso, ma tutti hanno gli stessi diritti: la Convenzione comprende 54 articoli, che spaziano dal diritto ad avere un nome alla protezione da abuso, dal diritto all’educazione a quello del gioco. E sono molti i libri che affrontano o elaborano i singoli articoli, e altri che con uno sguardo un po’ diverso e con semplicità li evocano.

La trasmissione del messaggio - Agli organizzatori dei vari appuntamenti sono state fornite indicazioni su come presentare i racconti. «Si tratta di trasmettere in maniera poetica un messaggio che poi non si ferma alla Notte del racconto, ma che continua per tutto il resto dell’anno: il diritto non va additato e il bambino non va spaventato sul fatto che ha dei diritti».

«Momenti speciali» - E poi conta molto l’aspetto della lettura ad alta voce. «Non si legge semplicemente un testo, ma si mettono emozioni per coinvolgere chi ascolta» spiega ancora Garattini, che ne è sicura: «Anche quest’anno nella Notte del racconto ci saranno momenti davvero speciali, in tutta la Svizzera».

La diversità degli appuntamenti - Ogni singolo appuntamento è diverso: c’è chi il racconto lo narra, chi invece lo mette anche in scena. C’è chi propone la lettura di un intero libro, chi invece offre brani più brevi come spunto di riflessione per fare anche un approfondimento.

Un tema dalla Svizzera italiana - E quest’anno, per la ventunesima edizione della proposta, il tema “Abbiamo anche dei diritti!” arriva dalla Svizzera italiana: «Sapendo dei trent’anni della Convenzione, ci siamo fatti promotori dell’idea nella commissione nazionale». Un’idea che è stata accolta all’unanimità. «Siamo felici di poterne parlare in un evento dedicato proprio all’infanzia: è un’occasione in più, perché non se ne parla mai abbastanza».

Un evento… per tutte le età - Soltanto nella Svizzera italiana, come detto, i partecipanti saranno oltre quattordici mila. «È un numero enorme» afferma con soddisfazione Garattini, che aggiunge: «Si dice che sia l’evento culturale più grande della Svizzera». E pur essendo pensato soprattutto per l’infanzia, «quest’anno per la prima volta tra gli appuntamenti iscritti possiamo contare anche una casa anziani» conclude.

Domani 8 novembre nella Svizzera italiana la ventunesima edizione della Notte del racconto si terrà in 137 luoghi diversi, di cui 27 aperti al pubblico (senza iscrizione), 13 per gli adulti, 27 dedicarti ai ragazzi delle Scuole medie e cinque dove si prevede di passare l’intera notte.

