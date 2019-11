Il signor Antonio se la prende con aerei e bus

SEMENTINA - Per Antonio Canonica, 62 anni, ormai è una missione personale. Tutto è iniziato una sera di vent'anni fa, mentre guardava il telegiornale: un'ostruzione alla carotide. «Di colpo mi sono trovato invalido». Da allora gira il Ticino su una sedia a rotelle elettrica – la «Rolls Royce» delle sedie a rotelle, la chiama – e non solo il Ticino.

La missione di Antonio - Due anni fa l'anziano di Sementina è assurto agli onori della cronaca locale per un viaggio “della speranza” in treno, con destinazione Varese. Una notte passata in stazione, vari disguidi, alla fine – al secondo tentativo – ce l'ha fatta. «Mostrare le carenze dell'accessibilità del trasporto pubblico è diventato il mio obiettivo» racconta. Passa «giornate intere sui mezzi» e rincasa la sera stanco, ma soddisfatto.

In volo verso Santo Domingo - Nelle ultime settimane ha trovato nuovi ostacoli sul suo cammino. Il primo all'aeroporto di Malpensa: voleva decollare niente meno che per Santo Domingo, dove va a "svernare" da tempo immemore. «Ho volato una trentina di volte con diverse compagnie, spesso da solo, mai un problema» racconta. Non male, per uno che può muovere solo la parte destra del corpo.

Nessun rimborso? - Questa volta però Canonica è stato bloccato al check-in. Per la compagnia italiana Blue Panorama «il volo non era possibile senza un accompagnatore». Eppure il 62enne ha tutte le carte in regola, ha pagato il biglietto con supplemento per la carrozzina. «Si sono scusati, ho chiesto un rimborso, ma da un mese non ho più loro notizie».

Lasciato a piedi dal bus - A fine ottobre tocca ad Autopostale essere colta in fallo. Canonica è alla fermata sotto casa, aspetta il bus assieme ad altre persone. Il mezzo arriva, fa salire gli altri passeggeri e riparte, lasciando Canonica a terra. «Dovevo andare a un funerale in Svizzera interna. Sono andato in carrozzina fino alla stazione di Bellinzona, sotto la pioggia, ma il treno era già partito».

Le scuse - Autopostale si scusa e spiega che il conducente, avvisato dai passeggeri della dimenticanza, ha poi invertito la rotta ed è tornato alla fermata in cerca del disabile. «Un bel gesto di solidarietà» sottolinea la compagnia. Canonica ringrazia. Ma è la conferma che, nel suo viaggio verso l'accessibilità, c'è ancora molta strada da fare.