Ragazze a tu per tu con la scienza e la tecnica

BELLINZONA - Le formazioni scientifiche e tecniche sono adatte anche alle donne. È proprio per superare gli stereotipi e promuovere tali percorsi (spesso e volentieri declinati al maschile) che anche quest’anno Soroptimist Bellinzona e Valli propone “L’ora del tè con scienza e tecnica”. Un incontro informale in cui ragazze di liceo, scuola di commercio, e di maturità professionale e specializzata, hanno la possibilità di confrontarsi con donne professioniste di vari settori tecnico e scientifici.

«Sono settori in cui le donne ci sono, e ce l’hanno fatta» ci dice la promotrice Beatrice Tognola Giudicetti. «L’incontro permette alle ragazze di conoscere la loro esperienza, di capire se hanno avuto difficoltà o subito discriminazioni».

L’obiettivo è quindi di motivare le giovani donne a scegliere un percorso ancora insolito: «Spesso seguono formazioni per diventare estetista o parrucchiera, oppure studiano lettere. Ma sono settori in cui sul mercato c’è poca richiesta e anche i salari non sono ottimali». E statisticamente sono invece ancora troppo poche le ragazze che si avvicinano alla scienza e alla tecnica. «Si parla di parrucchiera e di segretaria… ma è ora di declinare al femminile anche le professioni di altri settori, per esempio si parli di ingegnera».

Quest’anno “L’ora del tè con scienza e tecnica” avrà luogo martedì 12 novembre 2019 dalle 17 alle 19.30 a Bellinzona, al ristorante scolastico dell’Istituto cantonale di economia e commercio (ICEC). È possibile iscriversi fino a venerdì 8 novembre su www.satw.ch/oradelte

L’appuntamento viene proposto annualmente, sempre verso la metà di novembre. Per la prima volta è organizzato in collaborazione con l'Accademia svizzera delle scienze tecniche (SATW).