Ecco come sarà la futura Casa comunale

LOSONE - Il progetto “Centrum” - pseudonimo dietro il quale si nascondeva lo studio Baserga Mozzetti Architetti di Muralto - si è aggiudicato all’unanimità il concorso per la realizzazione della nuova Casa comunale di Losone e la riqualifica degli spazi esterni. Lo ha svelato questo pomeriggio il Municipio presso l’ex Caserma del comune.

Era dalla fine degli anni Ottanta che a Losone si discuteva di realizzare una nuova sede per l’Amministrazione comunale: «Dopo tutti questi anni - ha commentato il sindaco Corrado Bianda - sono davvero soddisfatto del risultato ottenuto in così poco tempo, grazie anche al Consiglio comunale che lo scorso anno, proprio una settimana prima di Natale, ha autorizzato il credito per lanciare il concorso di valorizzazione dell’intero comparto». Un’opera di valorizzazione che permetterà di non dimenticare il significativo ruolo svolto dall’attuale edificio, il cui mantenimento era tra le condizioni del progetto.

La nuova Casa e la piazza - Il progetto vincente - realizzato dagli architetti Nicola Baserga e Christian Mozzetti, e dai loro collaboratori Tosca Romaneschi, Federico Giorgio e Giulio Pandolfi - si è distinto «per la parsimonia nell’uso delle risorse e la precisione nel trovare la giusta dimensione nel relazionarsi con il contesto», intervenendo poco ma in modo mirato sul comparto e «riconoscendo le qualità preesistenti», ha sottolineato l’Esecutivo losonese.

Il nuovo palazzo comunale, di forma quadrata, si contraddistingue per una struttura interna che assicura una certa flessibilità nell’organizzazione delle sale e degli uffici. Un vasto porticato d’ingresso si presenta come luogo di transizione con la nuova piazza, liberata dalle auto che potranno usufruire di posteggi sotterranei. La strada di collegamento con il nucleo San Rocco è stata conservata, rispettando la scala urbanistica del Comune, ma la giuria ha sottolineato che gli interventi di sistemazione dell’area antistante lo stabile polivalente, l’ex Scuola dell’infanzia, devono essere meglio precisati per favorire una maggiore relazione con i nuovi spazi pubblici.

I progetti premiati - Oggi, per la prima volta, i cittadini del comune locarnese hanno potuto ammirare per la prima volta l’aspetto che prenderà il loro centro paese. Nel grande salone dell’ex Caserma sono stati esposti tutti i 36 progetti che hanno partecipato al concorso. «Ogni proposta aveva i suoi pregi e le sue criticità. La giuria ha dovuto concentrarsi soprattutto sugli elementi più tecnici, in particolare il rispetto delle norme di piano regolatore, la cui mancanza avrebbe reso irrealizzabile il progetto, e il contenimento dei costi», ha spiegato Bianda.