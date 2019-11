Le mamme denunciate per furto, e licenziate

LUGANO - Il caso-tipo è al rientro dopo 14 settimane di congedo. «La dipendente non viene nemmeno avvisata. Magari si è organizzata, con l'asilo nido e tutto. Viene convocata dai superiori e riceve la notizia». Sanno quello che dicono, le avvocatesse Nora Jardini Croci Torti e Micaela Antonini Luvini. Negli ultimi quattro anni hanno assistito 141 donne in Ticino, per problemi legati alla gravidanza sul luogo di lavoro.

Numeri in aumento - I licenziamenti sono aumentati molto negli ultimi anni. «Quando abbiamo iniziato – spiegano le socie del consultorio Donna&Lavoro – i casi si contavano sulle dita di una mano». Nello stesso anno è entrato in vigore il congedo di maternità pagato: era il 2005. Stando a uno studio commissionato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, oggi una neomamma su dieci in Svizzera si vede sciogliere il contratto in modo più o meno consensuale.

La denuncia di comodo - L'ultima moda? Denunciare le dipendenti, per velocizzare la pratica. Il consultorio ha riscontrato più volte la stessa dinamica, poco edificante. «Abbiamo avuto casi di neomamme denunciate con accuse pretestuose, magari per furto» spiega Jardini Croci Torti. Una 38enne momò è stata lasciata a casa in tronco per «gravi motivi» poco dopo avere annunciato la "buona notizia" al datore di lavoro (uno studio grafico del Luganese). Quest'ultimo ha sporto querela al Ministero pubblico con un pretesto inconsistente: sottrazione di dati dall'azienda. La Procura ha risposto con un non luogo a procedere.

«Prive di fondamento» - In altri casi trattati dal consultorio alle dipendenti sono stati contestati anche furti concreti, dalle casse aziendali. «Le denunce sono prive di fondamento ma permettono all'azienda di ottenere il risultato: liberarsi della dipendente» spiega Jardini Croci Torti.

Tempo parziale? - Ma le astuzie non finiscono qui. Come nel caso di una 30enne frontaliera, licenziata di recente da una ditta di logistica di Stabio. La donna è in causa con l'azienda, che le ha concesso un tempo parziale per poi licenziarla, appena due settimane dopo il rientro. «In questo modo il periodo di preavviso è stato pagato la metà, e anche l'eventuale risarcimento della ex-dipendente sarà dimezzato».

«Licenziamenti illegali» - Il quadro insomma ha tinte fosche, ma non c'è da disperare. «La legislazione ha introdotto tutele importanti - conclude Jardini Croci Torti -. I licenziamenti post-gravidanza sono illegali, ed è diritto delle donne essere risarcite». Un caso a lieto fine è quello di Anna Ferrara, 43enne di Melano, responsabile marketing fino al 2014 di un'importante azienda alimentare del Malcantone.

Lieto fine - «È stata un'odissea, ma era una questione di principio» ha raccontato la donna a tio/20minuti. Dopo una carriera in ascesa, tutto è cambiato il rientro dalla gravidanza. Ferrara si è trovata sostituita senza troppe spiegazioni. In Pretura «l'azienda sosteneva che il mio rendimento era calato, sebbene i risultati deponessero a mio favore». Nel 2018 la sentenza favorevole in appello, e il risarcimento di quattro mensilità. Oggi Ferrara ha un ottimo lavoro in una grande azienda, ed è orgogliosa della sua battaglia. «Un trattamento del genere non me lo meritavo proprio. Nessuna se lo merita».