Pizzicati tre "furbetti" con i camion italiani

CHIASSO - L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha portato a termine un’inchiesta per cabotaggio nei confronti di un’azienda di trasporti svizzera, con sede in Ticino. La ditta utilizzava veicoli esteri per effettuare trasporti interni in Svizzera. Un'operazione vietata: i trasporti interni sono consentiti solo se si utilizzano veicoli immatricolati in Svizzera.

L’AFD ha richiesto tributi doganali per 50 mila franchi. La ditta in questione avrebbe effettuato - si legge in un comunicato odierno - circa 600 trasporti interni negli ultimi cinque anni, utilizzando una flotta di una trentina di semirimorchi esteri. I veicoli trattori erano invece regolarmente immatricolati in Svizzera.

L’inchiesta è stata avviata lo scorso mese di aprile dall’AFD, grazie alla collaborazione con la Polizia del Canton Glarona. La ditta, con sede in Ticino e casa madre in Italia, era gestita a livello operativo da personale impiegato all’estero. Si è appurato che i semirimorchi venivano utilizzati per trasporti transfrontalieri tra l’Italia e la Svizzera. In seguito, per ottimizzare il rientro in Italia, venivano caricati con altra merce che viaggiava tra la Svizzera interna ed il Ticino.

Tre gli atti d'accusa notificati alle persone inchiestate, che rischiano ora pesanti sanzioni.