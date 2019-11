Luce verde alla riforma fiscale

BELLINZONA - Il Gran Consiglio ticinese ha dato il via libera alla riforma fiscale cantonale. Con 53 voti contro 22, il Parlamento ha approvato questa sera il pacchetto di misure, che dovrebbe impattare per 106 milioni di franchi sulle finanze cantonali (a partire dal 2025) e per altri 46 milioni su quelle dei comuni.

La riforma, ricordiamo, prevede una riduzione d'imposta per le aziende, con l'aliquota sulle persone giuridiche che scenderà dall'attuale 9 per cento al 5,5 per cento nell'arco di cinque anni. Uno "sconto" per compensare la soppressione del regime privilegiato delle società a statuto speciale, in cui rientrano un migliaio di grandi contribuenti in Ticino.

Il Partito comunista e il Forum alternativo hanno già annunciato che lanceranno un referendum contro la riforma, seguiti a ruota dall'Mps.