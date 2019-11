Al via i lavori per la nuova segnaletica tra Taverne e Gentilino sull'A2

TAVERNE - Prendono il via oggi i lavori di posa della nuova segnaletica a messaggeria variabile che verrà posata sul tratto dell’autostrada A2 compreso fra la Galleria di Taverne e la galleria di Gentilino.

Sulla carreggiata nord-sud, come pure sulle entrate in direzione sud dello svincolo di Lugano nord, verranno installati dei nuovi cartelli luminosi a messaggio variabile che potranno essere utilizzati per regolare la velocità massima consentita (aumentando così la capacità di trasporto dell’autostrada in caso di forte traffico), per segnalare la presenza di un pericolo (colonna, incidente, ecc.), oppure – se necessario - per attivare il divieto di sorpasso per mezzi pesanti. «La nuova segnaletica - precisa l'USTRA in una nota - apporterà un miglioramento sia dal profilo della scorrevolezza del traffico, sia da quello della sicurezza dell’utenza».

Per limitare i disagi, i lavori si svolgeranno unicamente durante le ore notturne: «Non sono previste chiusure dell’autostrada, ma unicamente riduzioni di corsia», sottolinea l'Ufficio federale delle strade.

L’investimento complessivo, tutto a carico della Confederazione, ammonta a circa 1,5 milioni di franchi. La conclusione dei lavori e la messa in servizio della nuova segnaletica è prevista per fine novembre.