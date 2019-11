MelideICE, rinnovata la collaborazione con Paradiso

PARADISO - E stato rinnovato l'accordo di collaborazione tra il Municipio di Paradiso e MelideICE, manifestazione che prenderà il via il prossimo 23 novembre e terminerà il 6 gennaio 2020 e che permetterà agli abitanti del comune di praticare lo Sport sul ghiaccio nella pista di oltre 500m2 sulla riva del lago, nella cornice del Lido di Melide.

La collaborazione - precisa il Comune di Paradiso in una nota - consente a chi è in possesso della ParadisoCARD di beneficiare delle agevolazioni che comprendono lo sconto del 50% sul noleggio pattini.

In aggiunta al classico pattinaggio, MelideICE offre molte attrazioni che animeranno la grande piazza di Melide, coinvolgendo tutti e offrendo ai visitatori ampie possibilità di divertimento, bar e ristorante. Grazie all’accordo tra i due Comuni, i pattinatori di Paradiso possono trovare una pista sul ghiaccio ideale per praticare il proprio svago preferito con MelideICE che si è ormai affermata come una manifestazione di forte richiamo. «Sport, benessere e divertimento non mancheranno di attirare i nostri concittadini. Questo conferma il nostro impegno nel contribuire a sostenere le iniziative volte a sviluppare la salute fisica della popolazione e a un sano impiego del tempo libero», conclude il Municipio.