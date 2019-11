Le bande nigeriane fanno capolino in Ticino

LUGANO - Hanno nomi curiosi come "l'Ascia nera", "i Gatti neri", "i Vichinghi" o "l'Occhio supremo". Tatuaggi di riconoscimento, riti d'iniziazione. Sono le gang della malavita nigeriana: le ultime arrivate nella geografia del crimine organizzato in Italia. Ma non mancano le incursioni in Ticino. E secondo gli esperti «non vanno prese sottogamba».

Fenomeno emergente - Oltre confine il problema è noto. A rilanciare l'allarme è stato, l'anno scorso, un rapporto dell'Antimafia italiana (Dia). Le cosche nigeriane - afferma - si sono «radicate particolarmente in Campania, Piemonte e Veneto» all'ombra delle mafie più famose – 'ndrangheta e Camorra in particolare. Si dedicano a truffe, traffico di droga e prostituzione. Senza disdegnare di scavalcare il confine.

Il viaggio della coca - «Parliamo di un'organizzazione strutturata ma molto fluida» avverte l'esperto Sergio Nazzaro, giornalista svizzero trapiantato in Campania e autore del volume "Mafia nigeriana" (ed. Città Nuova) appena pubblicato. «È caratterizzata da un forte legame con la madre patria, che funge da porto franco per la sostanza proveniente dal Sudamerica». Dalla Nigeria la cocaina viene trasportata «per via di terra o aerea, le evidenze investigative escludono il viaggio via mare» spiega l'esperto. «Giunta in Italia, la sostanza si diffonde in mille canali e molti portano verso nord».

Dal Ticino alla Nigeria - L'ultima notizia è di fine ottobre. In manette sono finiti due nigeriani residenti nel Locarnese: con altre tre persone (agli arresti) avevano costruito una rete di spaccio tra il Ticino e il paese d'origine. Negli anni – ha ricostruito la Procura – avrebbero ridistribuito oltre 200mila franchi di guadagni illeciti tra Nigeria e Sudamerica. Un centinaio i consumatori denunciati a piede libero.

15 arresti - Ma non è un caso unico. Stando ai dati della polizia, dal 2014 a oggi cittadini nigeriani sono stati coinvolti in almeno dieci inchieste anti-droga in Ticino. Un totale di 15 persone. In un caso, allo spaccio era abbinata anche il raggiro a distanza (cosidetta “truffa nigeriana”), altra specialità delle gang.

Corrieri e residenti - In almeno quattro casi i malavitosi si erano infiltrati stabilmente nel territorio, con appartamenti-base. Altre volte andavano e venivano dall'Italia: nel 2016, ad esempio, in manette è finito un nigeriano proveniente da Torino. Nell'arco di tre anni, avrebbe portato nella Svizzera italiana almeno 130 grammi di polvere bianca.

«Serve una strategia» - Il capoluogo piemontese «è il principale centro della mafia nigeriana, assieme a Castelvolturno in Campania» spiega Nazzaro. Nel Nord Italia «la rete è estesa e ormai radicata da anni, in accordo con le cosche italiane». Il lavoro degli inquirenti non è semplice. Le inchieste condotte in Ticino non hanno permesso, finora, di risalire alle organizzazioni criminali a monte. Ma l'esperto italo-svizzero mette in guardia: «È importante che la Svizzera implementi una strategia contro il crimine organizzato. Non interpretare i fatti come casi a sé stanti ma seguire i canali finanziari, oltre ai simboli, i riti e i segni di riconoscimento. La difficoltà? Parliamo spesso di persone con identità-fantasma, che si muovono tra più stati».