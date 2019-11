«Non ho incassato uno scontrino in tutta la settimana»

STABIO - «Per tutta la settimana, dall’inizio dei lavori, non ho avuto modo di incassare un solo scontrino! Chi mi ripaga del danno subito?». È «arrabbiata» e «delusa» la titolare del negozio Universo Parallelo, sito proprio su quella strada Cantonale a Stabio, al centro di polemiche e lamentele in questi ultimi giorni per i disagi provocati dai lavori di rifacimento del manto stradale.

«In tempi di crisi economica e commerciale, dove siamo costretti a lottare ogni giorno, per la sopravvivenza delle nostre attività, siamo stati costretti ad accettare di tenere aperti il negozio pur sapendo che non avremmo incassato un solo franco» ci racconta, spiegando che oltre a lei nell’esercizio lavorano altre due persone, una dipendente a ore ed un’altra a tempo parziale.

«Spese di personale, utenze, affitto e mancato guadagno sono problemi enormi», prosegue la titolare dell’Universo Parallelo, che sarà confrontata con una «perdita di cifra d’affari piuttosto rilevante». A far storcere il naso - come avvenuto anche per numerosi automobilisti “intrappolati” per decine di minuti sulla tratta - è sempre la decisione di svolgere il lavori proprio in questo periodo, e quindi in fascia diurna, piuttosto che in un altro momento dell’anno che avrebbe offerto condizioni forse più ideali.

La seconda parte in notturna - La prima fase dei lavori in questione è stata terminata giovedì. La seconda, sull’altra corsia, sarà svolta tra la prossima primavera e la stagione estiva. Una decisione - ha spiegato la sezione del Mendrisiotto dell'Area dell'esercizio e della manutenzione della Divisione costruzioni del DT - che permetterà lo svolgimento nelle ore notturne, limitando i disagi. Gli interventi in questione, norme alla mano, devono infatti essere eseguiti con temperature del suolo non inferiori a 15°.