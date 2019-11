"Fiore di pietra", un colpo di zappa e lo storico binario finisce sotto terra

MENDRISIO - Il "Fiore di pietra", struttura situata a 1704 metri di quota e progettata dall’architetto Mario Botta, sta per entrare (domani) in pausa invernale anticipata.

La chiusura è imposta dal cantiere per il rifacimento della linea ferroviaria che, fino ad oggi, era quella del 1890.

Alle 13:15 di oggi, sabato 2 novembre, sul piazzale davanti agli uffici e all’officina della Ferrovia Monte Generoso ha avuto luogo la cerimonia del Primo simbolico colpo di zappa e l’interramento di un pezzo della cremagliera del 1890.

Presenti sul posto il direttore FMG Lorenz Brügger con la vice-direttrice Samantha Martinelli e il Capo Movimento, Massimo Bosisio, il Sindaco della città di Mendrisio, Samuele Cavadini e tutte le aziende che il 18 novembre daranno inizio ai lavori effettivi a partire dal 370esimo palo.

«Un altro investimento da parte del Percento Culturale Migros, che unitamente a quello del Fiore di pietra, totalizza una somma pari a 50 milioni di CHF», ha affermato emozionato Brügger. «Un vero dono grazie al quale siamo pronti a scrivere un’altra pagina della bella storia iniziata nel 1941 dal fondatore della Migros, Gottlieb Duttweiler, che non esitò a salvare la ferrovia dallo smantellamento deciso dal suo proprietario». Senza esitare ‘Dutti’ infatti acquistò la ferrovia per non perdere la possibilità di raggiungere la vetta del Monte Generoso.

«Le aziende hanno tutte sede in Ticino o comunque in Svizzera» ha precisato Massimo Bosisio, Capo Movimento della Monte Generoso. «Quindi parliamo di un indotto incredibile dal punto di vista di posti di lavoro».

«Sono felice di essere presente in questo importante momento per lo sviluppo turistico del Mendrisiotto», ha sottolineato il Sindaco Cavadini. «Il Monte Generoso è un luogo molto amato da tutti gli abitanti della regione ed è splendido sapere che questi lavori permetteranno alle generazioni future di goderne, ancora a lungo, della sua bellezza panoramica, della natura che si scopre durante il viaggio in treno e dell’architettura che ti accoglie in vetta».

Nell’arco di 4 anni, da novembre a marzo, verranno smantellati 9 chilometri di binario - 2 chilometri e 2 metri circa all’anno – suddivisi da 441 pali. E dopo 130 anni la FMG coinvolge tutti, dando la possibilità di sponsorizzare il restauro della Chiesetta in vetta al Generoso, con un’offerta di 130 CHF per ogni tratta di cremagliera a un palo all’altro. Alla fine dei lavori, il nome degli sponsor sarà riportato su un albo celebrativo.

Per il prossimo quadriennio, quindi, la chiusura sarà sempre anticipata a novembre. Anche se già si guarda alla riapertura di fine marzo.

Tipress