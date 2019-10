Gli uffici della circolazione incassano più di quanto viene speso

BERNA - Le tasse e gli emolumenti prelevati dalle amministrazioni comunali e cantonali per finanziare tutta una serie di servizi pubblici non bastano a coprire i costi di queste prestazioni. In media, il tasso di copertura a livello elvetico si è attestato nel 2017 al 77%. Tuttavia, negli uffici della circolazione, in particolare nel Canton Ticino, si incassa molto più di quanto viene speso.

Rispetto all'anno precedente il valore è rimasto stabile, indica in una nota odierna l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), basandosi sui dati emersi dall'indicatore del finanziamento mediante tasse o emolumenti nei Cantoni e nei Comuni.

Uffici della circolazione - A saltare all'occhio è il dato relativo agli uffici della circolazione stradale, che a livello svizzero si è attestato al 122% e ha superato la soglia che indica l'equilibrio tra le entrate da tasse o emolumenti e i costi, rileva l'AFF in una nota odierna. Soprattutto in Ticino, con una quota del 175%, questi introiti hanno oltrepassato ampiamente le uscite. Seguono Ginevra (173%) e Appenzello Interno (171%).

«La causa principale dell'aumento dell'indice (+10 punti percentuali rispetto all'anno precedente) nel Cantone Ticino è un incremento delle entrate da tasse o emolumenti per l'immatricolazione di veicoli e le misure amministrative», indica l'AFF nel suo rapporto. Le quote elevate emerse da questi indici sono già finite in passato nel mirino di Mister Prezzi, che aveva già chiesto lo scorso anno un ribasso in questo settore.

A livello svizzero, tranne Ticino e Ginevra (+5 punti rispetto al 2016), si è osservata una diminuzione del valore dell'indice, anche se attualmente ad avvicinarsi o a essere al di sotto della soglia del 100% sono solo Giura, Soletta, Obvaldo, Friburgo, Neuchâtel, Turgovia, Uri e Zugo.

Ampie differenze - Da nessuna parte le entrate da tasse o emolumenti superano i relativi costi, ma si registrano grosse differenze fra i cantoni, sottolinea l'AFF.

Soletta, Lucerna e Friburgo hanno registrato percentuali di copertura tra il 94 e il 95%; in coda alla classifica - con una quota inferiore al 40% - Ginevra (che finanzia gran parte delle uscite nei settori considerati mediante imposte) e Uri, che ha esternalizzato ad aziende pubbliche determinati servizi. Il Ticino è invece leggermente al di sotto del 77% registrato dalla media svizzera.

Gli altri settori considerati dalla statistica sono il finanziamento del diritto generale (indice medio del 68%), l'approvvigionamento idrico e l'eliminazione delle acque di scarico (81%) e la gestione dei rifiuti (72%).