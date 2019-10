Il Ticino ha due nuove centenarie

PARADISO/MELIDE - Grande festa per i cento anni. A festeggiarli negli ultimi giorni sono state ben due donne nel nostro cantone: Magda Guglielmetti e Gertrud Hauser. 36'525 giorni di vita celebrati in compagnia della famiglia e delle autorità.

Gertrud Hauser, classe 1919, ha raggiunto in buona salute l’importante traguardo per il quale ha ricevuto la visita del sindaco di Melide, Angelo Geninazzi. Il Municipio, interpretando i sentimenti di tutta la collettività melidese, esprime i suoi più sentiti auguri per questo invidiabile traguardo.

Alla Residenza Paradiso, per i cento anni di Magda Guglielmetti, non sono mancati il saluto e gli auguri del Municipio di Paradiso, portati dal sindaco Ettore Vismara con la vice Renata Foglia e, per Collina d’Oro, dalla sindaca Sabrina Romelli-Riva con il vice Giorgio Cattaneo. Tutti si sono congratulati con la signora a nome delle autorità comunali e della popolazione.

La signora Magda è nata e vissuta a Gentilino, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e le medie superiori, diplomandosi come sarta. Sempre a Gentilino ha conosciuto il marito Dario, con il quale ha avuto due figli, Alvaro e Flavio Guglielmetti, per tanti anni direttore delle scuole di Paradiso.

La Residenza Paradiso il 7 dicembre festeggerà la presenza di ben cinque ultracentenarie, di cui una compirà ben 103 anni il prossimo 23 novembre.

Cancelleria comunale Melide