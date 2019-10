La mensa obbligatoria negli asili fa tappa in Governo

TESSERETE - La mensa per i bambini dai 4 anni in su è arrivata sul tavolo del Consiglio di Stato. L’Aripe, Associazione per il rispetto di un’infanzia pedagogicamente equa, ha inoltrato al governo una richiesta di moratoria con effetto immediato affinché gli allievi al primo anno obbligatorio non debbano essere costretti a mangiare presso la scuola dell’infanzia e passare al tempo pieno al più tardi a fine ottobre.

Il caso era esploso ad inizio anno quando oltre trecento maestre d’asilo, con una lettera al Governo, avevano puntato il dito contro l’obbligo di far mangiare alla mensa i bimbi. Ma prima ancora era stato un genitore su tio/20minuti a criticare l’impostazione ticinese e la battaglia era stata rilanciata attraverso l'Aripe, che ha fatto parlare dell'"unicum ticinese" anche oltralpe.

Ora la stessa associazione, contraria all’impostazione voluta da HarmoS, si rivolge al Consiglio di Stato chiedendo una moratoria con effetto immediato. «Riteniamo insalubre che un bambino di soli 4 anni venga obbligato a novembre a mangiare in mensa, per poi ritrovarsi esonerato dallo stesso vincolo pochi mesi dopo qualora il Gran Consiglio dovesse accettare l’iniziativa parlamentare elaborata denominata "Libertà di stare a mensa o a casa per gli allievi della scuola dell’infanzia" che chiede di riconoscere il diritto dei genitori di scegliere se beneficiare o meno per i propri figli che frequentano le scuole dell’infanzia del servizio di refezione scolastica offerto dalla sede».