Ticinesi come bradipi nel dichiarare le imposte

BELLINZONA – Ticinesi come bradipi nella dichiarazione delle imposte. Solo il 35% rispetta il primo termine fissato per il 30 aprile. Circa il 60% lo fa entro la seconda scadenza, a fine settembre. Ma il dato più eclatante è che a fine dicembre (terzo termine) ancora il 15% dei cittadini non ha inoltrato la notifica allo Stato. Un dato che fa riflettere. E che non a caso è oggetto pure di un’interpellanza parlamentare (anche se non specifica). «Nella maggioranza dei casi – dice Giordano Macchi, vicedirettore della Divisione delle contribuzioni – i contribuenti chiedono regolarmente delle proroghe».

Scattano le multe – E in quei casi, infatti, tutto fila piuttosto liscio. «Non ci sono problemi particolari nel concedere la proroga fino a fine settembre». Non tutte le situazioni, tuttavia, sono uguali. E, infatti, il Cantone è spesso confrontato con gente che sfora ulteriormente. «Per proroghe oltre la data del 30 settembre che non possono essere concesse, si procede dapprima con un richiamo. Seguito da una diffida di 50 franchi. Infine, si multa il cittadino con una sanzione proporzionata al reddito e alla tassazione d’ufficio».

Ecco perché tanti ritardi – Ma perché così tanta gente non rispetta i termini? Ci sono problemi concreti nel capire come compilare le tasse? Colpa della crisi economica? Macchi ha una sua versione: «I casi più tipici? Raccolta di documenti mancanti. Questioni legate a malattie, eredità, contabilità dell’attività indipendente che chiude in mensilità infra annuali. Questi ultimi due aspetti sono facilmente verificabili da parte nostra. Mentre le altre casistiche a volte non costituiscono motivazioni oggettive».

Situazione monitorata – La questione, ora come non mai, è sotto la lente della politica. «La recente interpellanza – sostiene Macchi – ci è da stimolo. Ma credo si sia comunque sempre lavorato bene. I dati vengono monitorati giornalmente. Sia per quanto riguarda i rientri delle dichiarazioni fiscali, sia per ciò che attiene il quantitativo di tassazioni emesse. Ci teniamo ad avere queste statistiche per ottimizzare il lavoro dei nostri collaboratori».

Ce la prendiamo con calma – Secondo uno studio della società d’incasso Intrum, che ha interpellato 24'100 persone da tutta Europa, la Svizzera è tra i Paesi più ritardatari quando si tratta di pagare le fatture. Non c’è da sorprendersi, dunque, se anche con la dichiarazione delle imposte, in particolare i ticinesi, se la prendano con calma.

Dalla parte del cittadino – Per venire incontro al cittadino, in ogni caso, già da qualche tempo, sono stati lanciati vari strumenti. «Abbiamo introdotto diverse innovazioni digitali. Sia per i contribuenti, con la possibilità dell’invio elettronico della dichiarazione fiscale, sia per noi, che possiamo basarci su migliori metodi di accertamento. La società evolve e noi evolviamo con essa».