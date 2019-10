Povero terziario: e così si va in ufficio col mal di pancia

LUGANO – Da quando in quell’assicurazione è arrivato il nuovo responsabile del personale, regna un clima di terrore. Storia di vita reale, vissuta sul posto di lavoro da una ticinese. Ennesimo campanello d’allarme di un settore, quello terziario, che nella Svizzera italiana è in grosse difficoltà. Tra mobbing e salari al ribasso. «Siamo preoccupati – ammette Renato Ricciardi, segretario cantonale del sindacato OCST –. Anche solo per il fatto che il 46% dei nuovi posti di lavoro nel terziario è stato occupato da frontalieri».

Tradotto?

Non abbiamo nulla contro i frontalieri. Non vanno mai colpevolizzati. Ma questa situazione fa crollare i salari. I frontalieri sono disposti a lavorare a meno. E i datori di lavoro ticinesi non si stanno facendo scrupoli su questo.

Cosa sta succedendo nel terziario ticinese?

Ci sono tante pressioni, che arrivano da vari fattori. In Ticino i salari sono mediamente inferiori del 14,5% rispetto al resto della Svizzera. Questa percentuale supera il 20% per le professioni del terziario. In particolare per il ramo amministrativo.

Eppure gli ultimi dati sulla disoccupazione non sembravano essere così drammatici…

Le cifre lasciano un po’ il tempo che trovano. L’economia ticinese sta attraversando un periodo particolare. Sappiamo che c’è stato un aumento delle persone occupate. Ma a chi è andato esattamente il lavoro? È una fase incerta. In generale notiamo una tendenza generale a volere contenere i costi. Le nuove tecnologie hanno reso tutto più frenetico, la performance e la rapidità sono componenti sempre più importanti.

Tutto questo che ripercussioni ha sul lavoratore?

I casi di malattie invalidanti sono in aumento, così come le assenze. C’è una crescente incapacità da parte di alcuni datori di lavoro di creare un clima aziendale sano. Si creano concorrenza, rivalità, malumori.

In un’assicurazione con varie sedi in Ticino un nuovo responsabile del personale sta creando il panico. Da sindacalista, come si sente?

È spiacevole sentire certe cose. Per noi è sempre più difficile penetrare in queste realtà. Perché tanti lavoratori preferiscono soffrire in silenzio, piuttosto che perdere il loro posto. Tendono a isolarsi.

Perché la classe politica è così lenta nel trovare soluzioni?

Qualche segnale positivo c’è. Ma il problema è che manca la concretezza. Si parla tanto di protezione dei salari. Ma servono misure forti e decise.

Ad esempio?

Dal nostro punto di vista anche gli accordi con l’Unione Europea sulla libera circolazione delle persone necessitano di misure accompagnatorie più precise. Così non si può continuare.