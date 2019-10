A Berna per "salvare" la ex compagna

CHIASSO/BERNA - Appuntamento ore 8, binario 7. Ludovica, Nina, Sophie e Sara prendono posto sull'Eurocity per Zurigo, destinazione Berna. Negli zainetti hanno un migliaio di firme raccolte in due mesi, per salvare un'amica "sans papier" da un'espulsione dolorosa. «Per un'amica questo e altro» raccontano in viaggio con tio/20minuti sulla tratta Chiasso-Lugano. «Non vogliamo che faccia la fine di Mark».

Il dissenso - Il caso del 19enne ucraino arrestato settimana scorsa a Lugano, e rimpatriato a forza con un volo da Kloten, ha scosso il Ticino. I compagni di scuola - il giovane frequentava la Csia - hanno organizzato manifestazioni di protesta da giovedì a sabato. Ma non è un caso unico. La 17enne India B., allieva delle scuole di Commercio di Chiasso, potrebbe seguire la stessa strada.

Odissea tra due mondi - La giovane è arrivata alle scuole medie di Morbio Inferiore, classe IV C, dopo un percorso travagliato. La guerra tra Etiopia ed Eritrea, la fuga da un'area contesa, senza passaporto e senza nazionalità. «In classe non ne parlava molto» raccontano le ex compagne, che ora frequentano il liceo di Mendrisio ma sono rimaste vicine all'amica. «Solo con il tempo abbiamo scoperto la sua situazione drammatica. Abbiamo deciso di fare qualcosa».

La petizione - Durante l'estate gli allievi della ex IV C non perdono tempo. Preparano una petizione che, lanciata il 9 settembre, ha raccolto 1057 firme su carta, e altre 1152 online (su change.org). Assieme alla professoressa Dania Tropea scrivono alla Segreteria di stato della migrazione. Ma quando vengono ricevute - appuntamento oggi alle ore 14.30 - forse è troppo tardi. «Abbiamo saputo ieri sera che il ricorso di India contro l'espulsione è stato rifiutato» spiega la prof. Tropea. «L'avvocato della ragazza sta preparando un nuovo ricorso. Noi abbiamo deciso di partire lo stesso, per dare un segnale, ma c'è molta amarezza».

«Non disperiamo» - Le ex compagne della 17enne però non si danno per vinte. «Abbiamo ancora la speranza che le cose si risolvano per il meglio» sospira Ludovica. «In fondo, i giovani hanno dimostrato di poter ottenere molto, facendo sentire la loro voce sul clima. Qui siamo di fronte a una grande ingiustizia». Se India dovesse finire come Mark, le quattro 15enni non sanno cosa farebbero. «Non vogliamo nemmeno pensarci».

foto tio/20min