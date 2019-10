Scoppia la rabbia dei cavisti, sei sassate contro il Municipio

RIVIERA - Sei sassate contro il riordino delle aree produttive. Se le parole non fossero pietre, si potrebbe reagire con un’alzata di spalle all’esito della pubblicazione della zona di pianificazione presentata dal Municipio ad inizio ottobre. L’azzonamento proposto dal Municipio è rimasto invece, come un sasso, sullo stomaco a diversi cavisti del comune, tra cui alcuni storici. Da qui i sei ricorsi che sono stati inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo per chiedere l’annullamento della misura pianificatoria che investe le quattro frazioni di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna.

Il ricorso attacca - Tutto ruota attorno al come sono state scelte le zone artigianali industriali, dove si svolgono per lo più - ma non solo - attività di lavorazione della pietra estratta dalle cave che danno lustro alla zona. Secondo i ricorrenti, «la scelta dei terreni da includere nei vari comparti è stata fatta “ad personam”». Nelle pagine inoltrate al Tram si leggono parole pesanti come macigni, il Municipio avrebbe fatto «uso strumentale, improprio ed abusivo della zona di pianificazione».

«Quasi segreti di stato» - I cavisti infuriati criticano anche la reticenza del Municipio nello spiegare i criteri della scelta e determinazione del perimetro delle varie zone. La documentazione, richiesta dai diretti interessati, non sarebbe mai stata fornita, «alla stregua di segreti di stato». Oltre a criticare il fatto di avere “martellato” solo su alcuni fondi, escludendone altri, i ricorrenti condannano il fatto che «molte altre realtà, in gran parte già oggi abusive, non sono toccate in alcun modo dalla misura di salvaguardia della pianificazione».

«Estendere la zona a tutti» - Il ricorso contesta inoltre la disparità di trattamento all’interno delle stesse zone, dove ad alcuni sarebbe stato limitata l’attività alla lavorazione della pietra estratta in loco, per altri tale limitazione non figura. Da qui la richiesta di annullare la zona di pianificazione o, in subordine, di estenderla all’intero territorio comunale, «senza alcun discrimine».

Il municipale: «Cave, non depositi» - Davanti ai cavisti armati di metaforica mazza, il municipale Giulio Foletti, il capodicastero del Territorio, conferma l’inoltro dei sei ricorsi, ma difende anche la zona di pianificazione: «Il nodo sta in un uso corretto delle zone cave, che non devono diventare aree di deposito. Abbiamo notato che in taluni settori o manca la pianificazione o ci sono conflitti evidenti».

«La pietra è una ricchezza» - L’obiettivo della pianificazione, continua Foletti, non è certp di svantaggiare, «ma piuttosto di favorire l’attività di cava, affinché venga fatta bene. Nello stemma del nostro comune figurano la punta e il mazzotto e il nostro distretto estrattivo è uno dei più ricchi in Svizzera. La pietra è una ricchezza per il Comune, ma negli ultimi dieci anni nel settore sono cambiati i metodi estrattivi e l’impatto. Si tratta di adeguare le norme pianificatorie a questa realtà».