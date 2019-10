I dipendenti pagati coi risparmi dei Dimitri

VERSCIO - Nessun problema al Teatro Dimitri? Oggi il presidente David Dimitri è tornato a smentire le voci di «difficoltà finanziarie» riferite nei giorni scorsi dalla Rts. In un'intervista a La Regione, il figlio del celeberrimo clown scomparso nel 2016 ha spiegato che a Verscio «il clima è ottimo e l'atmosfera armoniosa». Quanto ai collaboratori licenziati di recente, sarebbero due: non otto come riferito dalla radio romanda.

Il presidente della Fondazione ammette che «fin dalla nascita la necessità di cercare fondi c'è sempre stata», ma questo «non lo definirei un problema» ha aggiunto. Con i due ex collaboratori licenziati - per ragioni «su cui non entro per ragioni di privacy» - i rapporti sono rimasti «amichevoli».

Tutto un equivoco, dunque? Stando a informazioni raccolte da tio/20minuti, negli ultimi mesi altri quattro collaboratori avrebbero rassegnato spontaneamente le dimissioni dal teatro. Ad agosto due figli del defunto clown - David e il fratello Ivan - hanno annunciato di avere «immesso fondi propri nel capitale della Fondazione» in una riunione con i dipendenti.

Lo scopo? Pagare gli stipendi correnti, per un totale di circa 100mila franchi.