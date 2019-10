Pioggia di rimborsi per gli studenti di musica

BELLINZONA - Pioggia di rimborsi per gli studenti iscritti alle scuole di musica sparse per il Ticino. Il Decs ha reso noto oggi di avere erogato, attraverso il fondo Swisslos, un totale di 95745 franchi ai Comuni che ne hanno fatto richiesta.

Per legge, gli studenti iscritti alle scuole di musica riconosciute hanno diritto a un rimborso spese, coperto per un terzo dal Cantone. Nel 2019 l'aiuto cantonale è stato concesso a 36 Comuni, che a loro volta hanno elargito 319mila franchi di contributi a un totale di 1225 allievi in Ticino.

In cima alla lista ci sono il Comune di Lugano (24'100 franchi, a fronte dei 80'340 elargiti a 522 allievi); Locarno (20'570 franchi, a fronte dei 68'573 investiti per 114 allievi) e Mendrisio (17'835 franchi a fronte dei 59'451 investiti per 57 allievi). I Comuni che hanno ottenuto un rimborso cantonale di almeno 1'000 franchi sono invece Bellinzona, Biasca, Bioggio, Capriasca, Gambarogno, Losone, Quinto, Riviera e Serravalle.

Il Decs «auspica che in futuro il numero dei Comuni possa aumentare» e invita tutti i Municipi a farsi avanti. Il termine di richiesta per ottenere il rimborso relativo all’anno 2019/20 (per allievi iscritti al 31 dicembre 2019) è fissato per il 18 settembre 2020.