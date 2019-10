Canicola e siccità, senza misure aumentano le morti

LUGANO - Ormai sembra certo che dobbiamo confrontarci sempre più spesso con estati eccezionalmente calde. Dopo le canicole estive del 2003 e del 2015, il nostro Paese ha vissuto nel 2018 un altro periodo estivo particolarmente "hot". E nuove ondate di calore sono state registrate anche nell'estate 2019.

Senza l'adozione di misure, i giorni di calore aumentano la mortalità - Dall'inizio delle misurazioni sistematiche (1864), il semestre estivo 2018 (da aprile a settembre) si è rivelato finora il più caldo mai registrato. Come già nel 2003 e nel 2015, anche il 2018 ha avuto numerosi decessi dovuti al calore. Se tra giugno e agosto 2003 sono decedute 1000 persone in più rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti (mortalità aggiuntiva del 6,9%), si stima che nel 2015 vi sia stato un aumento dei decessi pari a 800 unità (mortalità aggiuntiva del 5,4%).

Nel 2018 la mortalità nei mesi di giugno e luglio non è salita, mentre è cresciuta di circa 200 unità in agosto (3,4 per cento in più della media).

Ma non in Ticino - I dati si differenziano a seconda delle regioni: nei Cantoni della Svizzera occidentale e in Ticino, che si sono attivati secondo i loro piani d'azione in caso di canicola, il tasso di mortalità è rimasto invariato anche durante e nonostante l'ondata di caldo di dieci giorni rilevata in agosto.

Ma a sud delle Alpi il caldo estremo può essere anche spiacevole. Un’analisi dei rischi e delle opportunità del cambiamento climatico in Ticino ha ravvisato nell’aumento delle ondate di calore il rischio più importante per la salute della popolazione.

Nell’estate canicolare del 2015, il tasso di mortalità è aumentato del 2 per cento rispetto alla media pluriennale, i ricoveri ospedalieri hanno registrato una crescita del 33 per cento.

Il ruolo di ozono e notti tropicali - Una possibile causa potrebbe essere la combinazione tra canicola e inquinamento acuto da ozono. Probabilmente ha svolto un ruolo importante anche l’elevato numero di notti tropicali, durante le quali la temperatura non è mai scesa sotto i 20 gradi.

Attenzione anche per i giovani - Nell’estate 2018, invece, non vi è stata alcuna variazione rispetto ai due anni precedenti. Occorre tuttavia prestare molta attenzione a un altro dato di fatto: «Nel 2018, tra le persone colpite dalla canicola figuravano anche persone giovani, il cui stato di salute normalmente non presenta problemi», constata Lepori. Un segnale che le persone giovani e sane, con ogni probabilità sottovalutano i rischi legati alla canicola.

Anche dalla valutazione dei casi di decesso da parte di Swiss TPH emerge che, durante la canicola del 2018, in Ticino non è stato registrato alcun aumento dei decessi. Una ragione potrebbero essere le temperature massime meno elevate rispetto al 2015. «In genere le misure adottate erano le stesse» spiega Angelo Tomada, coordinatore del GOSA e collaboratore nel team del medico cantonale.

«Calura senza paura» - La comunicazione tuttavia è migliorata: nel 2016 il Cantone Ticino ha lanciato la campagna mediatica «Calura senza paura», che comunica alla popolazione regole di comportamento facilmente attuabili.

Un altro motivo che potrebbe aver affievolito l’impatto dei giorni di canicola sulla popolazione, è stato l’arrivo soltanto ad agosto del caldo estremo invece che a inizio estate. In agosto, le persone sono infatti generalmente meglio abituate alle temperature elevate. Inoltre la canicola si è verificata durante il periodo principale delle ferie estive.

Successi nella lotta alla zanzara tigre - Da diversi anni il Cantone Ticino è impegnato nella lotta alla diffusione della zanzara tigre asiatica, poiché questo insetto è un potenziale veicolo di trasmissione per agenti patogeni quali i virus Dengue, Chikungunya o Zika. Sebbene finora in Svizzera non siano stati constatati casi di infezione, in Ticino è attualmente in corso l’allestimento di un laboratorio per determinare la presenza di tali virus nel Cantone.

La zanzara tigre è stata accertata per la prima volta nel Ticino meridionale in provenienza dall’Italia nel 2003.

Quando nel 2007, la diffusa presenza dell’insetto costrinse le autorità di Chiasso a chiudere un parco giochi, si è capito che era tempo di agire. La lotta alla zanzara tigre asiatica passa in primo luogo attraverso l’informazione. Piccole superfici di acqua stagnante costituiscono un ambiente fertile per la riproduzione delle zanzare.

Coprendo l’acqua, consente invece di evitare la deposizione delle uova. Contro l’insetto si possono utilizzare anche prodotti biologici, per cui le autorità consigliano di evitare l’impiego di prodotti chimici.