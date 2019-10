Sciopero in Italia, limitazioni per i Tilo

BELLINZONA - È previsto per giovedì 24 e venerdì 25 ottobre e durerà 24 ore lo sciopero del trasporto ferroviario in territorio italiano. Per la precisione i treni si fermeranno dalle 21.00 di giovedì alle 21.00 di venerdì.

A causa di ciò, i servizi Tilo in territorio italiano potranno subire delle limitazioni, mentre quelli in territorio svizzero non saranno coinvolti. In particolare, potranno essere interessate le linee Tilo RE10, S10, S30, S40 e S50 dalle 21.00 di giovedì alle 21.00 di venerdì.

I servizi Tilo da/per Malpensa Aeroporto verranno sostituiti con bus tra Stabio e Malpensa Aeroporto in caso di non effettuazione dei treni (senza fermate intermedie).

Si precisa che le fasce orarie di garanzia, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, non saranno coinvolte dallo sciopero.

Essendo ipotizzabili ripercussioni fino a conclusione dello sciopero, si invitano i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor delle stazioni.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.trenord.it oppure sull’App Trenord.