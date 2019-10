Acqua nuovamente potabile a Moleno e Preonzo

BELLINZONA - L’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) comunica che l'acqua erogata nei quartieri di Moleno e Preonzo è nuovamente potabile e può essere utilizzata normalmente.

Due giorni fa erano infatti stati riscontrati dei non meglio precisati «problemi all'acquedotto» che avevano portato a un inquinamento microbiologico.

AMB, scusandosi per eventuali disagi e ringraziando la popolazione per la comprensione e la collaborazione, invita a far scorrere l'acqua in tutti i rubinetti per cinque minuti prima di utilizzarla.