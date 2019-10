Forti piogge, allerta alla diga del Sambuco

MAGGIA - Le forti precipitazioni che hanno caratterizzato l’intero fine settimana scorso si sono nuovamente intensificate nella notte tra domenica e lunedì mattina e promettono di non cessare fino a domani.

Particolarmente toccate nelle prossime ore saranno in particolare le zone dell’Alta Vallemaggia. Le Officine idroelettriche della Maggia - come riferito anche in un’allerta diramata in questi minuti tramite l’app Alertswiss - avvisano che il Bacino di Sambuco in Val Lavizzara inizierà a sfiorare nelle prossime 12 ore a causa delle forti piogge.

Lo stesso rischio è segnalato anche per i bacini di Robiei, Cavagnoli e Naret. Sono inoltre da mettere in conto anche improvvisi aumenti della portata dei fiumi Bavona e Maggia.

Nel frattempo, MeteoSvizzera ha rinnovato lo stato di allerta di livello 3 - corrispondente a pericolo marcato - su quasi tutto il territorio cantonale (escluso solo il Mendrisiotto, dove permane un livello 2) fino alle 9 di domani mattina.