Un weekend senza treni tra Cadenazzo e Locarno

CONTONE / TENERO - Tra le 21.30 di venerdì 25 ottobre e le 2 di lunedì 28 ottobre 2019 sono previsti importanti lavori lungo la linea ferroviaria nei pressi di Riazzino. Questi particolari e delicati interventi necessitano lo sbarramento totale della tratta tra Cadenazzo e Locarno.

In prossimità della discarica del Pizzante sarà posato un nuovo scambio e rifatto il sottofondo ferroviario, mentre il ponte provvisorio sul sottopasso di Via Gerre verrà demolito e, di conseguenza, sarà necessario ricostruire il sottofondo ferroviario sulla nuova piattaforma in calcestruzzo. Per l’ordinaria manutenzione verranno invece rinnovati alcune centinaia di metri di binari, mentre alle stazioni di Gordola e Riazzino sarà eseguita la posa dei drenaggi centrali e, successivamente, regolata l’altezza del binario tramite un apposito macchinario.

Durante il fine settimana tutti i treni tra Cadenazzo e Locarno saranno soppressi e sostituiti da un servizio di bus, con tempi di percorrenza maggiori di circa 20 minuti.