Lugano blindata, domenica arriva lo Zurigo

LUGANO - Domenica 20 ottobre alle 16.00 lo Zurigo è atteso allo stadio di Cornaredo per l'incontro di campionato contro il FC Lugano e -come di consuetudine - la Polizia cittadina ha disposto una serie di blocchi e deviazioni del traffico per far transitare il corteo della tifoseria ospite.

Tra le 14.30 e le 15.30, i tifosi dei tigurini si sposteranno a piedi, formando un corteo che dalla Stazione li porterà allo Stadio Cornaredo. Le strade attraversate saranno: via San Gottardo (nel tratto sud-nord dal tunnel di Besso fino a via Tesserete), via Torricelli e via Trevano.

Circolazione bloccata - Durante il corteo degli zurighesi verrà attivato un blocco totale della circolazione stradale sulla tratta interessata con tempi d'attesa fino ai 30 minuti. Al termine della partita, verso le ore 17.50, il corteo partirà dallo stadio in direzione della stazione FFS provocando i medesimi blocchi alla circolazione e i medesimi tempi d'attesa.

Parcheggi - Per l'incontro di calcio sarà a disposizione il parcheggio sterrato della Gerra per le automobili dei tifosi bianconeri e per i bus, mentre per i fans ospiti saranno a disposizione i posteggi Stadio Sud, lato via Ciani. «Si invita l'utenza a fare uso esclusivamente di tali aree e a non abbandonare i veicoli in luoghi non idonei per la sosta» - ammonisce la Polizia di Lugano. « Veicoli parcheggiati in luoghi vietati o d'intralcio, saranno multati o rimossi tramite sollevatore». I tifosi sono altresì invitati ad utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere Cornaredo.

