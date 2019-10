Dal Ticino un’idea che potrebbe rivoluzionare la sicurezza stradale

LOCARNO - Per ora è solo un brevetto, un’invenzione. Ma potrebbe rappresentare una piccola rivoluzione nella sicurezza stradale, contribuendo a diminuire i tamponamenti che quotidianamente avvengono sulle strade.

Si tratta di un nuovo e innovativo sistema di frenata che, tramite un’illuminazione applicabile a qualsiasi veicolo, consente a chiunque di percepire immediatamente l'intensità della frenata d'emergenza del veicolo davanti a sé. In questo modo si riesce a reagire più velocemente e le possibilità di evitare una collisione o, nei casi più gravi, un incidente, aumentano.

«Il brevetto è stato depositato già qualche anno fa a Berna. Avevo un’idea e l’ho protetta. È rimasto un po’ in standby ma ora sono pronto per partire», ha spiegato Morgan Rosarno, titolare della ROST International. Un sistema utile tanto nelle aree urbane quanto in quelle extraurbane, dove i veicoli raggiungono velocità elevate e per questo motivo i tempi di reazione del conducente sono notevolmente ridotti.

Segnali di luce - In sostanza viene installato un terzo fanale di stop che emette segnali di luce diversi in base alla diversa intensità di frenata. Che possono avere diversi aspetti: una serie di luci accese in successione (frenata leggera - 2 luci accese, frenata media - 5 luci, frenata vigorosa - 7 luci e frenata d’emergenza - 10 luci) o luci di colore diverso (frenata leggera - luce verde, frenata media - luce arancione, frenata intensa - luce rossa e frenata d’emergenza - luce rossa lampeggiante).

Omologazione - Per la sua commercializzazione manca ancora l’omologazione, che non dovrebbe comunque essere un grosso ostacolo. «A livello di normative non stravolge niente. In molti modelli di auto ormai le frecce sono a scorrimento. Addirittura alcune auto americane hanno le frecce di colore rosso e non arancione», fa notare il nostro interlocutore, aggiungendo ironicamente: «Se la domanda di omologazione dovesse farla una casa madre… non diranno mai di no!».

Sicurezza ad un prezzo modico - Calcolare un possibile prezzo di vendita è tuttavia ancora prematuro. «Io ho avuto l’idea e ho sviluppato il progetto, quindi nel mio caso venderei il brevetto a chi fosse interessato a commercializzarlo. «Il sistema è comunque relativamente semplice da realizzare e probabilmente, con i costi della manodopera svizzeri, costerebbe più l’installazione che non il pezzo stesso. Anche per questo una casa madre potrebbe essere interessata ad installarlo direttamente in fase di catena di montaggio», conclude Rosarno.