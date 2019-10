La pioggia crea disagi anche a Biasca

BIASCA - Le forti precipitazioni - che hanno colpito il Ticino ieri - hanno provocato alcuni disagi anche a BIasca. Come i colleghi locarnesi, pure i pompieri della cittadina rivierasca sono infatti dovuti intervenire a diverse riprese per problemi provocati dalla pioggia.

In particolare i militi sono stati allarmati per un allagamento presso una carrozzeria e per lo svuotamento di una camera di contenimento delle acque in via Bellinzona.

Quest'ultimo intervento ha tenuto impegnati per diverse ore i pompieri che hanno utilizzato due motopompe tipo 4 in grado di evacuare 3600 litri di acqua al minuto.

FVR / M.Franjo