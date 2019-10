Tempo a yo-yo e allerta pioggia di livello 3

LUGANO - Ha cominciato a piovere in maniera intensa sul Ticino e nelle prossime ore la situazione dovrebbe peggiorare. MeteoSvizzera ha infatti diramato un’allerta pioggia di livello 3 (pericolo marcato) per tutte le regioni in prossimità delle Alpi e per il Locarnese, mentre sul resto del Cantone il pericolo è "solamente" moderato.

Fra la regione del Gottardo e il Rheinwald, a nord delle Alpi, sono infatti attesi 40-80 mm di pioggia fra martedì mattina e la notte su mercoledì. A sud sono invece attesi 70-100 mm, con punte locali fino a 140 mm.

La causa delle intense precipitazioni è una veloce corrente da sud-sudovest che convoglia aria molto umida verso il pendio sudalpino e che riesce in parte a superare la cresta delle Alpi. Inoltre, in giornata, un fronte freddo attraverserà la Svizzera da ovest verso est. Le precipitazioni aumenteranno dunque di intensità nel corso pomeriggio, in corrispondenza del transito del fronte freddo, per poi esaurirsi rapidamente nella notte.

Domani il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Poi, da giovedì, tornerà nuvolosità a bassa quota che porterà a nuove precipitazioni nella giornata di venerdì.