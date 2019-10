Arriva l'autunno: strade più rischiose

LUGANO - Il bel tempo è alle spalle. E per gli automobilisti, il rischio di incidenti aumenta. Il Touring Club Svizzero spiega perché, e quali accorgimenti usare per viaggiare in completa sicurezza.

Una buona visibilità - In autunno, le condizioni di visibilità peggiorano, perciò vanno prese delle precauzioni per vedere ed essere visti, come la perfetta pulizia, interna ed esterna, del parabrezza, dei retrovisori e degli altri vetri del proprio veicolo. È importante verificare i livelli del liquido lavavetri, dell’antigelo e le spazzole dei tergicristalli, che vanno sostituite se è il caso. Se necessario in caso di cattivo tempo, meglio accendere i fari anabbaglianti e non le luci diurne, ciò migliorerà di molto la propria visibilità e quella degli altri automobilisti nella circolazione stradale.

Occhio agli animali - All’imbrunire, viaggiando al bordo dei boschi o in campagna, può capitare che degli animali selvatici attraversino improvvisamente la strada. In queste zone è prudente adattare la velocità ed essere sempre pronti a frenare. Se si scorge un animale sul campo stradale, evitare di compiere pericolose manovre per evitarlo, bisogna commutare i fari nella posizione anabbagliante e suonare il clacson per allontanarlo.

Le gomme invernali - Il TCS consiglia di fissare già l’appuntamento per montare le gomme invernali, che si utilizzeranno fino a Pasqua; raccomanda che esse abbiano un battistrada con un profilo di almeno 4 mm ed invita a non viaggiare con gomme di oltre 8 anni. Una volta montate, è importante verificare regolarmente la pressione, perché, se insufficiente, fa aumentare il consumo di carburante, logora fortemente il battistrada e, in caso di brusche manovre o frenate d’emergenza, il veicolo potrebbe perdere stabilità. Per la corretta pressione delle gomme, il TCS invita ad attenersi alle indicazioni del libretto di servizio o all’autocollante posto sullo sportello del serbatoio.

Istruzioni per l'uso - L’opuscolo del TCS «Pneumatici invernali 2019», di grande utilità nella scelta delle prossime gomme, è ora disponibile su tcs.ch e nei centri tecnici del Club. I risultati del test sui pneumatici invernali 2019, unitamente a numerosi consigli in materia, possono essere consultati sul sito www.tcs.ch