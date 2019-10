Ecco chi sono i 9 migliori apprendisti ticinesi

GORDOLA - Gli applausi scroscianti ai più bravi apprendisti hanno sancito la fine dei TicinoSkills, i campionati ticinesi delle professioni legate all’edilizia. Una manifestazione, giunta alla quarta edizione, che ha fatto registrare numeri molto interessanti: una sessantina i partecipanti nelle 9 competizioni in programma.

Più di 600 gli allievi provenienti dalle varie scuole che hanno visitato i campionati e le professioni in dimostrazione, tenutisi al Centro professionale di Gordola dal 10 al 12 ottobre. Altre centinaia le persone (soprattutto famiglie) che si sono recati ai campionati per osservare e informarsi sui diversi mestieri.

Il tutto accompagnato da un entusiasmo e da un’energia che i ragazzi e gli organizzatori hanno messo in questa manifestazione. Proprio quella che ha contraddistinto Sara Rossini (definita “la locomotiva” dei TicinoSkills) la quale - dopo aver ringraziato il Centro professionale, le associazioni di categoria, gli esperti, i formatori e i ragazzi – ha ricordato come questa competizione cantonale «sia un unicum in Svizzera. Una formula di successo che sarà copiata, dal prossimo anno, anche a Ginevra. Tutti ci mettono grande impegno e passione e questo è il motore che ci muove per tornare qui ogni due anni». Un impegno sottolineato anche da Oscar Gonzales (direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale). «I TicinoSkills sono un evento straordinario dove si tocca con mano l’entusiasmo dei partecipanti. Da parte nostra facciamo il possibile per fare in modo che tutto ciò possa poi trasformarsi in opportunità lavorative per i ragazzi».

Le competizioni - Come detto sono 9 le professioni in cui si sono svolti i campionati ticinesi. I vincitori di sei categorie (elettricisti, pittori, metalcostruttori, meccanico di macchine agricole, saldatori e autisti di veicoli pesanti) avranno accesso diretto ai campionati nazionali SwissSkills 2020 che si terranno dal 9 al 13 settembre del prossimo anno. Nelle altre categorie ci saranno ancora le semifinali per accedere alla fase conclusiva del concorso svizzero.

Questi i premiati in ogni categoria:

Autista di veicoli pesanti (AFC)

Maglio Beniamino, Tremona, TSM Trasporti speciali SA Margiotta Alex, Pambio-Noranco, Birolini SA Cereghetti Ryan, Tesserete, PTM SA



Falegname AFC

De Filippo Francesco, Quartino, Fal. Morotti Sagl Loustalot Yves, Minusio, Lurati & Frei SA Piazza Daniel, Moghegno, Mirto e Daniele Zanini



Giardiniere Paesaggista AFC / Giardiniera paesaggista AFC (Competizione a squadre di due)

Sartori Fabian, Giumaglio, De Taddeo Claudio Sagl/Giovannacci Athos, Agarone, GMP Pesenti Manuel Camponovo Milo, Mendrisio, Rezzonico Giardini/Ballarin Mattia, Mendrisio, Municipio di Mendrisio Ruberto Jonathan, Melide, Scarpellini Giardini/Del Ponte Martino, Gordola, Ratti e Regazzi Giardini

Installatore elettricista (AFC) / Installatrice elettricista (AFC)

Soldati Fabio, Vernate, Elettrocrivelli SA Bobbià Gianluca, Lamone, Edmondo Franchini



Meccanico di macchine agricole (AFC) / Meccanica di macchine agricole (AFC)

Maestrani Luca, Dangio, Probst Maveg SA Biadici Noah, Peccia, Robert Aebi AG Fontana Michael, Muggio, Morisoli & Figli SA

Metalcostruttore (AFC) / Metalcostruttrice (AFC)

Solari Jason, Malvaglia, OTM Sagl Porta Mattia, I - Malesco, Dörig Metalcostruzioni Briccola Patrick, Riva S. Vitale, Damiano Petraglio Fabbro Metallbau

Muratore (AFC) / Muratrice (AFC)

Paolocci Elias, Pazzallo, CSC Impresa costruzione generale Veglio Luca, Leontica, Zucchetti Sagl Grassi Giona, Frasco, F.lli Tenconi SA



Pittore (AFC) / Pittrice (AFC)

Curti Loris, I – S. Bartolomeo, Degiorgi SA Bizzozero Giulio, Cadempino, Quirici Fabiano Mazzara Simone, I – Carlazzo, Colorservice SA



Saldatore / Saldatrice

De Putti Francesco, Breganzona, Maturi&Sampietro SA Malandra Elia, Carona, Mecoba SA Pedicini Florian, Ascona, Officine Ghidoni SA



Premio UBS Gordola per il miglior apprendista del settore artigianato-edile

Semolini Andrea – Autisti veicoli pesanti, media esame finale 5.8 – esame pratico 5.9 Cavallo Antonio – Costruttori di binari, media esame finale 5.6 – esame pratico 5.9 Vagliani Alessandro – Costruttore impianti ventilazione, media esame finale 5.6 – esame pratico 5.7