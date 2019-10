Chi saranno i campioni ticinesi delle professioni?

GORDOLA - Oggi, sabato 12 ottobre, al Centro di formazione SSIC di Gordola, saranno incoronati 9 campioni ticinesi delle professioni durante i Ticino Skills 2019.

Sono più di 20 le professioni presentate nella tre giorni, mentre saranno 9 i campionati regionali nei quali si svolgeranno le selezioni ticinesi per i campionati svizzeri e, perché no, anche quelli mondiali.

La giornata odierna sarà dedicato alle famiglie. I ragazzi potranno sperimentare i lavori presenti nel settore edile, e li potranno provare sotto gli occhi attenti e interessati dei genitori. Un momento che potrebbe essere utile per cambiare i pregiudizi che in molti hanno ancora sull’edilizia. Ma sarà anche un bel modo per confrontarsi con gli esperti del settore e per avere informazione su uno o l’altro mestiere.

tio/20minuti/DG