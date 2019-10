Un weekend caldo e soleggiato, arriva "l'estate indiana"

LUGANO - Nei prossimi giorni l'espansione dell'anticiclone atlantico verso l'Europa centrale porterà tempo stabile su tutta la Svizzera, con un marcato rialzo delle temperature soprattutto in montagna. Questo fenomeno, fa notare MeteoSvizzera, è ricorrente in ottobre e nelle regioni germanofone viene chiamato “Altweibersommer”, mentre nella Svizzera romanda - ma anche in Ticino - lo si indica con il nome "Estate indiana".

Estate indiana - L'estate indiana è un periodo di tempo soleggiato e mite che segue le prime gelate autunnali. È però vero che quest'anno le gelate sulle pianure nord-alpine sono risultate poco frequenti, mentre a sud delle Alpi non si è ancora misurata una temperatura al suolo sotto lo zero durante questo inizio di autunno. O meglio, in alcuni casi la si è registrata proprio la scorsa notte, quando non a caso MeteoSvizzera aveva emesso un'allerta di grado 2 per gelata al suolo moderata.

In Svizzera l'estate indiana si verifica generalmente verso la metà di ottobre. Una statistica calcolata su un periodo di osservazioni dal 1901 al 2015 per la stazione di Davos mostra che le giornate più soleggiate e calde ricorrono dal 12 al 17 ottobre.

Prime nubi da domenica - Il weekend, specie sabato, sarà quindi all'insegna del sole, con temperature che potranno anche sfiorare i 20°C. Domenica invece nel cielo cominceranno a formarsi i primi banchi nuvolosi, i quali porteranno nella serata di lunedì ad alcune deboli precipitazioni.