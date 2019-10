Castagne, annata eccezionale «sia per qualità che per quantità»

LUGANO - Dopo i primi giorni d'assestamento, la raccolta centralizzata delle castagne ha ingranato. Almeno secondo l'associazione dei castanicoltori della Svizzera italiana. «Bisogna innanzitutto ringraziare i raccoglitori che vanno nei boschi e consegnano le castagne nei centri di raccolta», sottolinea Paolo Bassetti, responsabile dei centri di raccolta. «Quest'anno la produttività è davvero buona, sia a livello qualitativo che quantitativo - aggiunge -. Questo grazie alle precipitazioni di quest'estate. I frutti sono maturati molto bene e abbiamo già raggiunto le 15 tonnellate di castagne».

Sono molte, inoltre, le iniziative promosse in Ticino per far tornare le persone a vivere i boschi e riscoprire le selve castanili. «Raccogliere castagne è un'attività sana, all'aria aperta, che può essere svolta a tutte le età - prosegue Bassetti -. Qualsiasi quantitativo, e anche le castagne di piccole dimensioni sono ben accette».

L’invito, insomma, è rinnovato per tutti. Anche alle classi e i gruppi che desiderano passare qualche ora in compagnia e organizzare una giornata di raccolta. «Potete contattarmi allo 0792046990 e vi aiuterò volentieri a trovare un luogo idoneo per la raccolta», ribadisce Bassetti.

L’Associazione dei Castanicoltori della Svizzera italiana esprime soddisfazione per l’andamento della raccolta e si augura che si possa tornare a raccogliere quantitativi di rilievo per valorizzare il «prezioso patrimonio comune».

Qui di seguito gli orari dei quattro centri di raccolta presenti sul territorio cantonale che rimarranno aperti fino a mercoledì 30 ottobre. Si possono consegnare le castagne il lunedì, il mercoledì e il venerdì a Cadenazzo (14-15.30), a Stabio (10.15-11.15) e Muzzano (10.15-11.15) e il martedì e giovedì anche a Biasca (10.15-11.15).

Le castagne piccole verranno pagate 1.50 fr./kg mentre quelle belle grandi e ben scelte 3.00 fr./kg.