Via dalla lista grigia, ecco luci e ombre del futuro

LUGANO - Lo stralcio, annunciato ieri, della Svizzera dalla lista grigia dei paradisi fiscali fatica - basta scorrere i blog - ad essere digerita come una buona notizia. Forse perché chi esce dal paradiso va all’inferno. O per lo meno finisce in un indistinto purgatorio. In realtà sembrerebbero malinconie di un passato che - col suo segreto bancario - non ritornerà.

Tanto vale quindi proiettarsi in avanti e guardare agli scenari prossimi e futuri. «A medio termine il rischio che si prefigura - spiega Paolo Pamini, esperto fiscale e politico - è che le grosse società con sedi in Svizzera vengano tassate piuttosto nei Paesi dove fanno vendite e cifra d’affari e non dove fanno gli utili. Tutto parte dalla tassazione dei servizi digitali e sarà musica dei prossimi cinque-dieci anni».

L’oggi parla invece di una Svizzera che ufficialmente è fuori dalla lista dei paradisi fiscali… «L’annuncio odierno è una non sorpresa in realtà. Anche se poi sono del parere che il nostro Paese un paradiso fiscale non lo sia mai stato. Dipende dal contesto ma abbiamo anche situazioni in cui viene tassato più del 50 per cento del reddito di un’impresa».

L’uscita dalla lista grigia è conseguenza della fine degli statuti speciali per, ad esempio, holding o società di trading internazionale. «La risposta a questo decennale contenzioso tra Svizzera e Unione Europea è stata la riforma fiscale di maggio. Già proposta nel 2017 come riforma delle imprese III. Non è dunque, come dicevo, una sorpresa, ma una buona notizia che ragionevolmente tutti si aspettavano».

Nell’immediato, aggiunge Pamini, «la conseguenza della riforma è l’aumentata concorrenza fiscale tra i Cantoni. Per fare esempi concreti, il canton Berna e Argovia in votazione popolare hanno bocciato le riforme cantonali e ora rischiano di finire molto male. Questo perché l’abolizione degli statuti, votata a livello federale, c’è e impatta anche sui Cantoni. Ma chi non ha deciso di non abbassare le aliquote e introdurre le misure sostitutive… rischia uno spostamento degli utili delle aziende in altri cantoni. Magari non lo stabilimento produttivo, ma i piani alti coi grossi salari». La tendenza della pressione sulle società, conclude Pamini, «è comunque al ribasso. Oggi mediamente in Svizzera un'azienda paga allo Stato un 20 per cento del suo utile e si dovrebbe arrivare attorno ad un 14 per cento tra cinque anni quando la riforma sarà davvero a regime».