«I bambini giocano tra le muffe»

LAMONE - «I nostri bambini giocano tra infiltrazioni d’acqua e muffe». Lo dicono alcune mamme di Lamone, che si lamentano così delle condizioni in cui versa la locale scuola dell’infanzia. Durante lo scorso anno scolastico non sarebbero infatti mancate le giornate di pioggia in cui i soffitti gocciolavano, tanto da dover posizionare dei secchi sul pavimento di un’aula. Una segnalazione sarebbe di recente partita anche all'indirizzo del Comune e dell'Ufficio sanità di Bellinzona.

«Pensavamo che nel corso delle vacanze estive la situazione sarebbe stata sistemata, invece è stata adottata una soluzione provvisoria». Nell’aula, ci raccontano, è stata installata una sorta di grondaia interna, che raccoglie l’acqua proveniente dal soffitto. «Ma nelle prime settimane di quest’anno scolastico è bastata una giornata di pioggia perché si bagnasse il pavimento» secondo le mamme, che parlano anche della presenza di muffe «semplicemente coperte con un tappeto».

Il sindaco: «La situazione è sistemata» - Il sindaco Marco Balerna però assicura: «Abbiamo approfittato della chiusura estiva per rimediare alle infiltrazioni d’acqua». Resta però ancora la questione del pavimento, che presenta delle macchie. «Ma non si tratta di muffa: per quella sono stati fatti dei trattamenti». I lavori, spiega ancora il sindaco, si sono prolungati e sono stat interrotti all'inizio dell'anno scolastico. Ma ripartiranno durante le imminenti vacanze dei morti: «Una parte del pavimento sarà sostituita». In ogni caso: «Non c’è nessun pericolo per i bambini che frequentano l’asilo».

La costruzione dell’attuale scuola dell’infanzia di Lamone risale al 1974, quando si trattava di un’opera d’emergenza per far fronte a un aumento dei bambini. Allora il Comune aveva adottato una soluzione razionale di rapida realizzazione con costi contenuti (l’investimento era di 900’000 franchi). Ora la struttura ha però i tempi contati: di recente è infatti stato indetto un concorso per la progettazione di una nuova scuola dell’infanzia. Si parla in particolare della creazione di tre nuove sezioni con refezione, «ipotizzando già lo spazio per l'edificazione di un'eventuale futura quarta sezione». «Entro la fine di quest’anno sarà scelto il vincitore» conclude il sindaco Balerna.