VERGELETTO - «Là dove osano le aquile». No, non stiamo parlando del celebre film con Clint Eastwood che si svolge nella alpi bavaresi durante la seconda guerra mondiale. In questo caso le aquile che solcano i cieli sono gli atleti che hanno partecipato lo scorso weekend alla (riuscitissima) prima edizione dei campionati svizzeri di Hike & Fly svoltasi a Vergeletto in Val Onsernone.

La "nuova frontiera" del parapendio ha una sola regola fissa, ovvero che ci si può spostare solo a piedi e in volo. Con una chiara preferenza per il volo visto che con il parapendio lo spostamento è molto più veloce e meno faticoso. Ad eccellere in questa specialità durante la tre giorni di competizioni organizzata dal Club Volo Libero Ticino è stato il fenomenale bernese Chrigel Maurer. Un'aquila tra le aquile. Il primo campione svizzero della disciplina ha infatti dominato la concorrenza sia a terra, che in volo, che tatticamente aggiudicandosi due prove su tre.

Sul secondo gradino del podio troviamo invece il giovane Sepp Inniger, autore di una prova prova maiuscola e vincitore della giornata di sabato. Terzo è invece giunto René Mühlemann, premiato per la sua costanza di rendimento nelle tre giornate di gara. Insomma, a Vergeletto a volare più alto (e lontano) sono state le aquile provenienti dall'Oberland bernese. Ma a gioire sono stati (anche) tutti gli appassionati e gli organizzatori di uno sport poco conosciuto ai più ma altamente spettacolare che ha comunque accolto diversa gente durante la manifestazione alto-onsernonese.

Hike & Fly Onsernone