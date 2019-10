«È importante non dimenticare i conflitti meno conosciuti»

MENDRISIO - Anno 1994: un attentato e poi il massacro di oltre 800’000 persone di etnia Tutsi, in soli cento giorni. È il genocidio del Ruanda, un tragico episodio della nostra storia che passò quasi inosservato. Ora entra nelle aule del Liceo di Mendrisio, dove sarà approfondito dai centoquaranta studenti di quarta che domattina assisteranno alla proiezione del film “Rwanda” al Film festival diritti umani a Lugano.

«È importante uscire dall’aula scolastica» ci spiega Ivano Fosanelli, docente di geografia. «In questo caso lo facciamo usufruendo dell’offerta data dal festival». E infatti non la prima volta che al Liceo di Mendrisio si prende spunto dalle tematiche proposte nell’ambito della rassegna. «È un appuntamento in cui vengono trattati diversi temi di attualità - continua - in questo caso si parla in particolare dei conflitti, che saranno analizzati e approfonditi nella seconda parte dell’anno scolastico».

Il tema del genocidio del Ruanda si inserisce bene nel programma di geografia, in quanto permette «di focalizzare il discorso sulla relazione avuta nel processo di colonizzazione e decolonizzazione europea dell’Africa». Una relazione che, lo ricorda Fosanelli, spiega ancora oggi una situazione di sottosviluppo del continente. «Bisogna ricordare che il genocidio nasce proprio da una suddivisione voluta dai colonizzatori per poter gestire il loro impero».

Gli studenti di quarta che domani riempiranno la sala del Cinema Corso di Lugano sono stati preparati con alcune informazioni introduttive per contestualizzare la vicenda. Poi il tutto sarà ripreso all’interno del corso di geografia, con tanto di ricerche tematiche e presentazioni in classe. «Oggi i giovani hanno un facile accesso a tutta l’informazione, ma bisogna dare loro gli strumenti per fare una selezione, un metodo di lettura e di approfondimento» conclude Fosanelli.

Gli studenti di quarta prima della proiezione: cosa ti aspetti dal film “Rwanda”?

Alessandro Greusard Alessandro Greusard: «Ne abbiamo brevemente parlato in classe, abbiamo letto la scheda del film. Ora mi aspetto di poter capire, di poter comprendere e conoscere meglio una realtà di cui onestamente non ero a conoscenza. Di conoscere quindi un evento storico importante».

Federico Soresina Federico Soresina: «Spero che nel film i fatti siano illustrati con la maggior veridicità possibile, senza alterazioni che possano portare a percezioni alterate di quanto accaduto in Ruanda nel 1994. Ovviamente è un episodio difficilmente misurabile, non c’è una verità oggettiva e non avremo mai un’informazione inconfutabilmente vera».

Filippo Quadri Filippo Quadri: «Parlarne in classe mi ha aperto la mente sui conflitti che vengono trascurati. Il Novecento è stato un periodo con molti conflitti, ma ci si è focalizzati sulle guerre mondiali e sulla guerra fredda. Al Ruanda non è stata data la giusta attenzione. È importante fare chiarezza su questi fatti, mostrare a tutti che non esistiamo solo noi, nella realtà incentrata sull'Europa e l'America, ma che anche in altre parti del mondo sono andate e vanno in scena tragedie».