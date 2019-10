LOCARNO - Proprio in queste settimane, alla fine della stagione più intensa per la Piazza Grande e per il centro cittadino, la Città ha tagliato il traguardo dei 1'000 eventi seguiti e organizzati dal 2008.

Il programma ha permesso anche nel 2019 di proporre eventi e manifestazioni per tutti i gusti. «Il settore delle manifestazioni negli anni è cresciuto, permettendo anche ricadute per l’ente pubblico e per la regione - ha sottolineato Il Sindaco Alain Scherrer -. Il risultato conferma che Locarno è viva, dinamica e attiva».

Nel 2008 il Municipio di Locarno ha istituito all’interno del Dicastero Turismo un servizio specifico dedicato al coordinamento degli eventi organizzati in Città: il Servizio Manifestazioni. Trascorso oltre un decennio, il Servizio ha consolidato i contatti con i partner regolari, collaborato con i comuni limitrofi e con l’Organizzazione Turistica Lago Maggiore, e attirato al contempo nuove collaborazioni, giungendo così all’importante traguardo recentemente raggiunto.

Grazie al volontariato dei numerosi e volonterosi membri di associazioni quali ad esempio l’Ente per le Iniziative del Locarnese, Notte Bianca, Camelie Locarno e Ass. Locarno On Ice, per citarne solo alcune, la Città con il suo Servizio Manifestazioni è oramai in grado di proporre in media un evento ogni 3 giorni, di ogni tipo e su tutto il territorio cittadino. Dagli eventi più noti e di grande portata quali il prestigioso Locarno Film Festival, Moon and Stars e l’invernale e magico Locarno on Ice, alle manifestazioni più modeste come la Festa delle fragole, la Notte Bianca, le Camelie, Luci e Ombre e carnevali, passando per una miriade di eventi di piccola e media grandezza che hanno interessato e interessano i più disparati settori anche in ambito congressuale.

Tra i prossimi eventi, si segnala che ben prima della attesa pista di Locarno On Ice (che aprirà i battenti giovedì 21 novembre) avrà luogo la Maratona in Piazza Grande (12-13 ottobre), gli spettacoli di Pucci e I Legnanesi (18-20 ottobre), EspoVerbano (6-10 novembre), il Balletto Schiaccianoci, i Concerti di Sebalter e della Banda Cittadina (15-17 novembre) e lo spettacolo newyorchese The Stomp (23-24 novembre).